El SOMA anuncia su desvinculación de la UGT

Meses de desencuentros y negociaciones llevadas hasta el último momento no han podido impedir lo que ya se barruntaba. Esta mañana, el secretario general del SOMA, José Luís Alperi anunciaba en Radio Asturias la intención del sindicato minero de desvincularse de UGT. Al final, la nueva Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) se ha constituido, esta mañana en Gijón, sin la presencia de los delegados del SOMA, tal como habían anunciado. Alperi anuncia la marcha de UGT ante la imposibilidad de acordar una fórmula de integración de su organización en la nueva federación de Industria que no suponga su dilución y subordinación al sector del metal: “La UGT no está cómoda con nosotros y cree que puede seguir su camino sin los sectores a los que representamos, así que nos han invitado a salir y eso haremos”, ha explicado.

El secretario General del SOMA aclara también que se han mantenido negociaciones hasta el último momento, incluso en la noche de ayer estuvo hablando con Pepe Álvarez, secretario general de UGT pero que, a pesar de la voluntad del sindicato, no ha sido posible alcanzar un acuerdo de mínimos que posibilitase la presencia de los delegados del SOMA en el congreso que debía dar a luz la nueva federación tras la fusión de MCA y SOMA: “Una de las últimas propuestas que hemos hecho era la de aplazar el congreso y retomar la negociación con la tutela de la confederación, pero tampoco esa oferta fue aceptada”.

El sindicato minero aclara, además, que el secretario confederal, Pedro Hojas, estaba informado desde el primer momento del descontento del SOMA con el cariz que estaba tomando el proceso de fusión y que sin embargo no intervino para evitar lo que ahora ya es inevitable. Añade que no hace otra cosa que cumplir el mandato de la asamblea de afiliados, órgano que ya decidió la desconexión ante la falta de sintonía entre ambas partes y la imposibilidad de poner en marcha un modelo de fusión que valorase otros parámetros, además del número de afiliados. Alperi habla de “distintas formas de entender la labor sindical y las necesidades de los trabajadores”.

Ahora, el sindicato fundado por Manuel Llaneza pretende iniciar un proceso de desconexión ordenado, encaminado a poner fin a una historia de 106 años junto a UGT. Tras la ruptura, el SOMA se llevará consigo a los 9.000 afiliados en cuatro importantes sectores, como lo son la minería, alimentación, química y energía. En el otro lado del campo, la nueva FICA advierte de que los afiliados del SOMA lo son ahora, de manera automática, de la federación nacida esta mañana en Gijón.