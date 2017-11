FinançamentJust

Elche sigue reivindicando una financiación autonómica justa que no deje a los valencianos a la cola de España en inversiones. Por ello, la Junta de Gobierno ha aprobado una moción en señal de apoyo al manifiesto "Per un finançament i unes inversions justes per a la Comunitat Valenciana" promovido por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y los sindicatos CC.OO. y UGT.

El próximo 14 de noviembre, el Centro de Congresos acogerá a las 19:30 horas, una presentación pública de la declaración. Reivindicarán la necesidad de más inversión en la Comunidad Valenciana para poder acometer proyectos en materia de medio ambiente, dependencia, investigación, sanidad o igualdad. Seguidamente, el 18 de noviembre, representantes municipales, sindicales, vecinos y vecinas de toda la Comunidad Valenciana podrán participar en una manifestación con el objetivo de unir fuerzas para pedir que el Gobierno central acabe con "la discriminación actual" en el sistema de financiación autonómica.

La Junta de Gobierno ha hecho alusión a la demanda hecha por el Partido Popular que buscaba hacer un frente común para pedir mejoras en trasportes en Elche. Para ello, han invitado a los populares a que "se sumen a la reivindicación y que demanden a sus compañeros en Madrid un trato justo para los ilicitanos". El concejal de Compromís, Antonio García, asegura que mientras se siga "a la cola de España en financiación va a ser difícil que lleguen esas mejoras en trasportes" que piden desde el PP. Sin embargo, García aclara que los populares "se desmarcan de esta reivindicación porque miran más por los intereses de su partido que por los de los de Elche".

La portavoz de la Junta de Gobierno, Patricia Maciá, en el mismo sentido, ha invitado al Partido Popular de Elche a que les acompañe en Valencia reclamando esa financiación más justa para la Comunidad Valenciana, "lo que se traducirá en más colegios, más hospitales y mejores servicios para los ilicitanos e ilicitanas".