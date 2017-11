Dani Ponz: "Necesitamos el apoyo de la afición"

Que el partido del domingo ante el Novelda C. F. en el “Nuevo Pepico Amat” se antoja importantísimo para el C. D. Eldense no se le escapa a casi nadie teniendo en cuenta que los azulgranas solo han sido capaces de ganar uno de los seis encuentros que ha disputado como local esta temporada con lo que ha dejado escapar de su feudo diez puntos de oro que en caso de haber logrado cuanto menos la mitad, le mantendrían en la zona de privilegio de la tabla clasificatoria. Además, los de Dani Ponz han mostrado una alarmante falta de gol que, en buena medida, está siendo el origen y la causa de esa situación.

El entrenador deportivista asegura que “con la evolución que ha experimentado el equipo, el problema está acotado y se está trabajando para revertir la situación” mostrándose sorprendido ante el hecho de que futbolistas que tienen muy focalizado el punto de la portería hacia donde deben chutar, estén enviando balones “quince metros desviado”.

Ponz reconoce que el equipo necesita delanteros que tengan mordiente dentro del área rival.

Por eso, más allá de consideraciones de tipo técnico – táctico del cuerpo técnico azulgrana, el entrenador deportivista reclama el apoyo desde la grada para derrotar al Novelda y recuerda que “los tres puntos nos pueden meter de nuevo en zona de play off”.

El partido se disputará el domingo a partir de las 17:00 h en el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” y el precio de las entradas en taquilla es el mismo que en jornadas precedentes al haber descartado la Junta Gestora del Eldense, declarar el partido como “Día de ayuda al club”.