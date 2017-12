El argentino Pedro Mairal gana el 'Tigre Juan' con su novela "La uruguaya"

El escritor argentino Pedro Mairal, con su obra “La uruguaya” se ha alzado con el ‘Tigre Juan’, el premio literario de la ciudad de Oviedo que este año ha cumplido 39 años. El fallo se dio a conocer pasadas las siete de la tarde de este lunes en el Salón de Té del Teatro Campoamor, en un acto organizado por Tribuna Ciudadana, la asociación que desde hace años gestiona el certamen. Leyó el fallo la presidenta del jurado, Natalia Cueto, que hablando de la obra ganadora dijo estar "ante una prosa desnuda de todo efectismo pero dotada de una gran intensidad y un lenguaje económico, directo, ajustado. La novela - según el acta del jurado- narra una peripecia que dura unas horas en las que recurriendo a un humor no exento de patetismo y amargura seguimos el rastro de un personaje al que el fracaso le pisa los talones".

El ganador, Pedro Mairal, que viajó desde Argentina para estar en el fallo del 'Tigre Juan', agradeció el galardón a la ciudad de Oviedo y a Tribuna Ciudadana sobre todo por dar cabida en este premio a "libros que no tienen el empujón ni los postulantes de los que disfrutan otros". Visiblemente emocionado al volver a España tras más de 10 años, ha dicho, Mairal, que no conocía Oviedo ha tirado de humor para mencionar "La Regenta" de Clarín. El escritor ha contado que paseando tras su llegada a la ciudad, le preguntó a la estatua del personaje que preside la plaza de la Catedral si sabía algo del premio pero que ella le contestó que no podía decirle nada. Ha cerrado su intervención diciendo que era un honor recibir este premio y deseando que su novela guste a los que a partir de ahora la lean.

“La uruguaya” ha sido publicada por la Editorial “Libros del Asteroide”, y junto a su autor esperando el fallo del jurado estaba el que a la postre ha sido el finalista del XXXIX Premio Tigre Juan de narrativa, el cántabro Juan Gómez Bárcena, que fue seleccionado por su obra “Kanada” (Ed Sexto Piso). Ambas obras fueron seleccionadas entre las más de las 120 que se presentaron en esta edición. El Premio Tigre Juan, patrocinado por el Ayuntamiento de Oviedo está dotado con 10.000 euros para el ganador y 5.000 euros para el finalista.