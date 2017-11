El Elche C.F. destituye a Vicente Mir

La drrota del Elche C.F. por 0-1 ante el Formentera le ha costado el puesto a Vicente Mir como entrenador franjiverde. El consejo de administración y el director deportivo, Jorge Cordero, no se lo han pensado y han destituido al técnico valenciano. Hoy mismo, Cordero ofrecerá una rueda de prensa a las 12.00 horas para explicar las razones de la decisión y quién puede ser su sustituto.

El Club ha emitido un comunicado en el que dice lo siguiente: "El Elche C.F. ha tomado la decisión de que Vicente Mir deje de ser el entrenador del primer equipo y termine su relación contractual con la entidad en el día de hoy. La sesión de entrenamiento prevista para hoy la dirigirá el técnico del filial, José Luis Acciari, y el segundo entrenador del primer equipo, Óscar Sánchez, a la espera de que el Club incorpore a un nuevo técnico. El Elche C.F. agradece el trabajo y la profesionalidad de Vicente Mir durante esta etapa y le desea suerte en su carrera."

Mir, tras el 0-1 ante el Formentera, acusó a sus futbolistas de falta de actitud y aseguró que "no me importan las críticas de la afición. Eso me da igual. Admito que algo habré hecho mal para que el equipo haya ofrecido esta imagen. Ha sido un desastre y no hemos hecho nada bien. La derrota ha sido merecida". La pésima imagen del equipo y sus manifestaciones tras el encuentro le han costado el puesto.