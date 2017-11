Cordero: “Mir ha sido despedido porque al equipo le faltaba ambición, ideas y frescura”

El director deportivo del Elche Club de Fútbol, Jorge Cordero, ha comparecido hoy para explicar las razones que han justificado la destitución de Vicente Mir como entrenador franjiverde.

Cordero ha dicho que "el equipo iba claramente a menos. Le faltaba ambición, ideas y frescura. Las últimas jornadas lo he visto plano e indolente, con esa falta de carácter con la que es necesario entrar a un partido de fútbol".

El maximo responsable del área deportiva del Club no descarta que José Luis Acciari y Óscar Sánchez dirijan al equipo el domingo a partir de las 12.00 horas en el estadio de Son Moix ante el líder Real Mallorca. Ambos se han hecho cargo del equipo de manera provisional. Cordero ha explicado que "voy a reunirme con varios entrenadores para elegir la mejor opción. No tengo prisa porque queremos acertar en la decisión. Lo que quiero es que el equipo compita bien, y si es con buen juego y resultados mejor aún".

El ex del Elche Eloy Jiménez y José González figuran en esa lista de técnicos con los que se entrevistará esta semana Jorge Cordero, que no se escondía y aseguraba que "asumo mi responsabilidad porque fui el que contrató a Mir y firmó a estos jugadores. Si las cosas no van bien yo puedo ser el siguiente en ser despedido. Es lo que le he dicho a los jugadores, que estamos en sus manos. El fútbol funciona así".