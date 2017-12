Asturias: récord de sentencias por cláusulas suelo, gracias a los funcionarios

Desde el pasado mes de junio , en que se puso en marcha el plan de emergencia destinado a atender el aluvión de litigios por cláusulas abusivas en contratos hipotecarios, en Asturias se han dictado 556 sentencias, el 16% de todas las que se han producido en el país desde esa fecha. Todas ellas han sido emitidas por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, donde se agrupan las reclamaciones por cláusulas suelo que se producen en Asturias. La sala, en la que ya han entrado 2.151 denuncias, ha celebrado 500 vistas y tiene señaladas otras 650, según los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, el 90% de las resoluciones lo han sido a favor de los particulares y sólo el 10% han beneficiado a las entidades bancarias.

En Asturias Hoy por Hoy nos hemos preguntado cual es la causa de que este juzgado ovetense haya sido capaz de capaz de doblar, por ejemplo, el número de sentencias emanadas de las salas madrileñas y, en general, de acortar los tiempos en un proceso que, en la mayoría de los juzgados del resto del país parece eternizarse. Nos hemos ido con la duda a Ignacio García, abogado director de GERSA Servicios Jurídicos, experto en derecho bancario y divulgador convencido de la necesidad de reclamar nuestros derechos aunque sea contra una legión de gigantes, como lo es la banca española. García apunta a varios hechos que juntos colaboran a que el juzgado ovetense haya conseguido esas cifras: la facilidad para entablar litigio y su bajo coste, la certeza de que los jueces fallarán en favor del consumidor y la diligencia de los funcionarios de la sala asturiana.

Si tenemos que buscar el único hecho diferencial respecto de la situación en el resto del país, ese sería el trabajo, tanto de los funcionarios como de los jueces del número 6 de Oviedo, donde el ministerio decidió centralizar todas las demandas de este tipo tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016, que declaraba ilegales las cláusulas suelo. Ignacio García lo explica: “Están consiguiendo que todo sea muy rápido. La media en Asturias es de 3 o 4 meses desde que presentas la demanda hasta que sale la sentencia”. Estos tiempos son mucho menores que los que se vienen dando en el resto de juzgados españoles “lo que habla muy bien del personal funcionario, del juez magistrado titular y de la juez de apoyo a pesar de que no les han quitado el resto del trabajo que lleva la sala”, dice el abogado.

Además, hay otro motivo que posibilita que las causas se desarrollen con tanta agilidad: los bancos tienen tan claro que van a perder que no planten demasiada batalla. García lo explica: “Los bancos están perdiendo tantos litigios seguidos que ni siquiera piden la prueba en acto de la audiencia previa, así que queda visto para sentencia”. Y es que las entidades bancarias sólo llegan a ganar algo menos del 10% de las causas planteadas por cláusulas suelo. Únicamente, aquellas denuncias realizadas por quienes no son considerados consumidores, por ejemplo cuando el crédito se ha pedido para montar un negocio, los casos siguen otra vía, no por la ley de consumidores y usuarios, pueden desembocar en una sentencia favorable al banco.

Y un dato importante, apunta nuestro abogado: “Hubo gente que ya ganó el juicio por su cláusula suelo y les dieron solamente desde mayo de 2013 quedándose fuera de la retroactividad total. La Audiencia Provincial de Asturias ha considerado que eso no se llegó a juzgar entonces y por eso se puede recuperar el total del dinero”. Pues nada, a ello.