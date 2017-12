Podemos e IU recogen 'el guante' de Javier Fernández pero ponen condiciones

Sí pero con condicioenes y la descofianza y los recelos de siempre, así podría resumirse la respuesta de los grupos parlamentarios de izquierdas a ese guante que una vez más les ha lanzado Javier Fernández para pactar los presupuestos de 2018 y llegar a acuerdos de legislatura, tras dos ejercicios en los que las tres fuerzas PSOE, Podemos e IU han sido incapaces de hacerlo.

Podemos y PSOE han escenificado en la Junta General la escasa confianza mutua con la que afrontan el proceso de diálogo encaminado a lograr un acuerdo en torno a los Presupuestos Generales del Principado de 2018. El Debate sobre Orientación Política General del Consejo de Gobierno ha acogido en su segunda jornada las réplicas de los grupos parlamentarios al discurso del presidente del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández. El portavoz de Podemos, Emilio León ha mostrado un tono escéptico en el largo camino que queda por recorrer para superar la desconfianza cimentada en el fracaso de los intentos en los dos años anteriores.

El grado de desconfianza de Podemos ha quedado patente en momentos como el que Emilio León echó mano del símil de la lotería: pidió a Javier Fernández que "compre un billete, igual le toca la lotería y pactamos el presupuesto".

El portavoz de Podemos expuso alguna propuesta nueva, como la de duplicar hasta 2030 el número de viviendas sociales, hasta alcanzar las 20.000, a lo que el presidente replicó que Asturias es, con Extremadura, la comunidad con un mayor parque de vivienda pública. Tampoco mostraron mayor sintonía en lo relativo a la Educación de cero a tres años, donde ayer el presidente aceptó incluirla en la red pública como pide Podemos. Sin embargo, sobre la gratuidad, Emilio León y Javier Fernández mostraron sus diferencias. El primero exigió al segundo una respuesta clara sobre si impulsará una educación de dicho ciclo universal y gratuito: "¿sí o no? "¿tienen ese compromiso con asturianos?", ha preguntado León. El presidente ha contestado con cierto enfado que "habla de gratis, oiga gratis no, aquí no hay nada gratis, ya no gratuita, qué coño gratuita. En este país los servicios públicos se pagan o bien con un impuesto como ciudadanos o como un precio como consumidores, y entonces para pagar como ciudadanos hay que tener unos recursos que dependen de nosotros y del sistema de financiación y ahí es donde no acabo de ver como lo plantean ustedes".

La negociación pretendida por el gobierno socialista también cuenta con el grupo de IU. Su portavoz, Gaspar Llamazares, aseguró que su coalición está dispuesta a negociar y acordar más allá incluso del pacto presupuestario, recoge el guante ha dicho "pero para negociar y acordar para cambiar el liderazgo del presidente - que definió de declinante- el modelo de gestión y el proyecto."

Además Llamazares ha recriminado a Javier Fernández que no mencionara en su discurso ni una sola vez el pacto entre PSOE e IU para investirle presidente, y le ha avisado: "no le han quitado los honores pero tampoco las responsabilidades y desde IU seguirán exigiendo que se cumplan los términos del pacto de investidura".

El presidente ha respondido bastante ofendido tanto a Podemos como a IU. Javier Fernández reparte responsabilidades en esa falta de diálogo y acuerdo entre las fuerzas de izquierdas que son mayoría en el parlamento asturiano pero que no acaban de entenderse para poner en valor la tan traída y llevada aritmética parlamentaria. A ambos grupos les ha recordado que en su momento les envió una carta para fijar una reunión, a la que, ha dicho,"Podemos contestó con el silencio e IU contestó a través de los medios medios de comunicación, que no había nada de que hablar, que para qué iban a negociar ninguna propuesta".

El PP, quizás un poco desplazadopor el debate entre izquierdas, protagonizó el primer turno de palabra. Su portavoz, Mercedes Fernández acusó a Javier Fernández de "entregar Asturias a Podemos y a precio de saldo y sin miramiento", le pidió al presidente que se fuera en varias ocasiones llegando a preguntarle al final si se iba o no. El jefe del ejecutivo le respondió que vaya sorpresa, que nunca dijo que no fuera a gobernar con Podemos, y que al contrario lleva desde 2015 intentando negociar con ellos y con IU, y sobre la pregunta de si dejaba la presidencia del Principado o no, Javier Fernández se limitó a calificar el final de la intervención de la portavoz del PP Mercedes FErnández de "astracanada".

Respecto a la oficialidad del asturiano, Cherines aseguró que "no la quieren la mayoría de los asturianos" y Javier Fernández le contestó que a él no le tieneque pedir explicaciones ya que su gobierno sigue la hoja de ruta que marcó el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las últimas autonómicas, que no menciona la oficialidad. Tamibén Nicanor García, de Ciudadanos, se refirió también a este asunto de la lengua asturiana, en términos similares a los de los populares, reiterando en asturiano su rechazo a la cooficialidad por falta de demanda.

Más tenso, sin embargo, fue el intercambio dialéctico entre Cristina Coto, de Foro y el presidente, que ni si quiera utilizó su segundo turno de réplica para responder a la segunda intervención de Coto. Esto provocó que la portavoz de FAC no pudiera utilizar sus minutos de contrarréplica. Una vez más el tono bronco fue la tónica entre la portavoz de Foro y el presidente del Principado. El viernes a partir de las 9 tendrá lugar la tercera y última jornada del Debate de Orientación Política, con el debate y votación de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios.