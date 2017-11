La PAH se concentra ante la sede del PP

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas ha convocado esta mañana una concentración a nivel nacional ante las sedes del Partido Popular. La PAH de Elche también se ha unido a la llamada manifestándose en la zona del Corazón de Jesús frente a los populares ilicitanos. Curiosamente, el grupo ha trasladado su actividad hoy a su espacio en las dependencias municipales donde la concejala, María Dolores Serna, ha convocado una rueda de prensa.

La Plataforma reivindica la Ley 2/2017, ley valenciana por la Función Social de la Vivienda que ha sido recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Esta normativa planteaba hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, así como ampliar el parque público de viviendas para dar respuesta a la demanda ciudadana, además de evitar los desahucios en la medida de las competencias autonómicas.

También, exigen que pase a trámite la propuesta de la conocida como Ley Vivienda PAH. Esta propuesta contempla tres demandas necesarias: el alquiler social, la moratoria de los desahucios y la dación de pago retroactiva para que se aplique a todas las familias que ya hayan pasado por una ejecución hipotecaria y que, tras perder su vivienda, continúan pagando la deuda.

La PAH acusa al Partido Popular de ponerse del lado de la banca al recurrir la ley valenciana ante el Tribunal Constitucional, "tratando de impedir cualquier propuesta que traste a los bancos como responsables del problema habitacional que han generado". Recuerdan, además, que ni Ciudadanos ni PSOE se han posicionado todavía a favor de al dación en pago retroactiva. La semana pasada llevaron una propuesta no de ley al Congreso sobre medidas contra sobreendeudamiento. Sin embargo, al ser "no de ley" no tiene ningún cambio legislativo.