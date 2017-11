Illueca vuelve a la carga con otro inversor para el Elche C.F.

El Elche C.F. tiene nuevo comprador. Así lo ha confirmado el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, en su comparecencia en el Ayuntamiento de Elche, flanqueado por el alcalde, Carlos González, y el edil de Deportes, Jesús Pareja.

Se trata de la empresa Only One Way, cuyo representante es José Miguel Garrido, que fue presidente del Albacete y logró ascenderlo el pasado mes de junio a Segunda. Garrido vendió su paquete mayoritario de acciones a Skyline por doce millones de euros. Ahora, tiene intención de adquirir el paquete de acciones de la Fundación Elche C.F. del 54,7 por cien que le permitiría controlar y gestionar el Club.

Illueca ha reconocido que "en la nueva subasta, que será pública y abierta a cualquiera, también tiene intención de pujar el expresidente del Elche, José Sepulcre. Cuanta más personas o grupos estén interesados mucho mejor". El director general del IVF ha explicado que "el 1 de diciembre se abrirá otro proceso de subasta para vender el crédito de 15,9 millones de euros por la deuda impagada de la Fundación al banco de la Generalitat".

El precio mínimo que fijará el IVF por el crédito será de 10 millones de euros que habrá que pagar en un plazo máximo de 15 años y con abonos variables en función de la categoría en la que milite el Elche C.F. Una condición indispensable será aportar un aval bancario que garantice el pago de la sanción impuesta por la Unión Europea al Elche de 4,1 millones de euros por ayudas públicas ilegales. Illueca concluyó afirmando que "creo que esta vez el consejo y su presidente, Diego García, estarán a la altura de las circunstancias". García ofrecerá una rueda de prensa este viernes a las 10.30 horas para ofrecer sus impresiones sobre este asunto.