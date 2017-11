El Elda Industrial recupera la sonrisa de la victoria (1-2)

Monforte C. F.: Miguel Ángel Sirvent, Pedro Ortiz, Herminio Arqués, Juan José García, Álvaro Polo (Alejandro Llopis 69´), Sergio Ortiz (Gonzalo Molina 78´), Gabriel Sánchez, Óscar Polo (Diego Cano 66´), Marcos Ruiz, Iván Asensi y Victoriano Morales (Carlos Lara 54´).

Elda Industrial C. F.: Antonio Vidal, Juan C. Sánchez, Gerai Martínez (Iván García 39´), Fede Ruiz, José Iván Cano, Fran Badiola, Rafa Sanjuán (Néstor Fernández 62´), Mario Uclés, Abraham Gomis, Dani Sevilla (Pablo Calvo 82´) y Antonio González (Cristian Ripoll 52´).

Árbitro: Eduardo Botella Cerceda. Amonestó a los locales Iván Asensi, Víctor Morales y Álvaro Polo. También a los visitantes Gerai Martínez, Juan C. Sánchez y Pablo Calvo. Expulsó por doble amonestación al portero suplente local Jonathan Ferrando (76´y 85´) y con cartulina roja directa a Alejandro Llopis (75´) y Manuel López (78´).

Goles: 0-1 (39´) Dani Sevilla. 1-1 (87´) Gonzalo Molina. 1-2 (89´) Cristian Ripoll.

Campo: Mcpal. de Monforte.

Incidencias: 11ª jornada de liga en el Grupo IV de la Regional Preferente de fútbol.

El Elda Industrial logró el sábado una victoria in extremis en el campo del colista Monforte C. F. Aunque se adelantó en el marcador por medio de Dani Sevilla a cinco minutos del descanso, el gol que marcaba Gonzalo Molina a falta de tres minutos para el noventa reglamentario, igualaba la contienda pero los de Mario Cartagena no se dieron por vencidos y reaccionaron rápido para que Cristian Ripoll lograra el 1-2 y le diera a su equipo un triunfo necesario tras seis jornadas consecutivas sin haber saboreado la victoria.

El Elda Industrial asciende hasta la décima posición con 14 puntos y espera el próximo domingo (12:00 h) en el “Nuevo Pepico Amat” al Pinoso C. F. que le aventaja en dos puntos.