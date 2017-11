El Eldense prescinde de Manu Martínez y Murci

El C. D. Eldense ha comunicado al lateral andaluz Manu Martínez y al delantero centro leonés David Murciego “Murci” que no entran en los planes del técnico Dani Ponz y, por lo tanto, se marchan de la entidad azulgrana. Esta misma tarde pasarán por las oficinas del club para firmar la rescisión de sus respectivos contratos después de que ayer se despidieran de los chavales de los equipos de la base a los que estaban entrenando.

Manu Martínez es baja / Cadena SER

Tanto Manu Martínez como Murci, más el primero que el segundo, habían perdido protagonismo en las convocatorias de la primera plantilla deportivista hasta el punto de que el lateral no ha intervenido en las últimas cuatro jornadas ligueras y el delantero ya no estuvo entre los convocados en el partido del pasado domingo ante el Novelda C. F. a pesar de ser uno de los tres máximos goleadores del equipo, con tres tantos, junto con Rubén Solano y Jaime Jornet.

El Eldense, por lo tanto, está sondeando el mercado para cubrir sus bajas y poder contar con nuevos futbolistas para el partido del domingo en Borriol ante el colista del grupo.