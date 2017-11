Ciudadanos tensa la cuerda hasta el final

El equipo de gobierno está perfilando los detalles de los presupuestos municipales. Para ello, se han reunido en los últimos días con el grupo municipal de Ciudadanos, apoyo necesario para sacar adelante las próximas cuentas.

La formación naranja ha puesto como condición para dar el voto favorable de sus tres concejales, que se incluyan más de un 80% de las 150 medidas presentadas. La concejala de Hacienda, Ana Arabid, ha aclarado que se van a incorporar cerca del 90% de las propuestas de Ciudadanos, aunque muchas de ellas ya venían contempladas en la línea de trabajo establecida por el quipo de gobierno para el próximo 2018. Ha destacado las ayudas a la rehabilitación de vivienda y al fomento del empleo o los planes para las pedanías. Sin embargo, no ha detallado las partidas presupuestarias con las que contarán cada una de las propuestas.

Algo que ha llevado a Ciudadanos a no dar un sí rotundo a su apoyo. Apuntan que recibirán el borrador del presupuesto 48 horas antes de la Comisión de Hacienda, es decir, el próximo lunes. En ese momento, examinarán y estudiarán si está contemplada la dotación de cada una de las peticiones. Si no fuese así, el portavoz del grupo, David Caballero, asegura que no aprobarán las cuentas. Insiste en que no quieren que ocurra como en el ejercicio anterior donde algunas de las propuestas "se han hecho tarde y con modificaciones presupuestarias".

Caballero aclara que entiende que no se puede especificar la dotación presupuestaria de todas la medidas. Cifran en 2,7 millones las sugerencias que sí pueden establecer su partida como son las ayudas al IBI para las que piden 300.000 euros, el Plan de Empleo y apoyo al Emprendedor (500.000 euros), el Plan de Accesibilidad (100.000 euros), la renovación de vehículos de la Policía Local (200.000 euros) o el Plan de Pedanías (300.000 euros).

Ciudadanos pide una "garantía de cumplimiento y no una declaración de intenciones". Reivindican una vez más su trabajo como oposición"en los presupuestos más importantes de la legislatura". Se trata de las últimas cuentas que harán posibles proyectos terminados para la precampaña electoral de 2019. Caballero ha reivindicado la posición de su partido como política de cambio, frente a PSOE, PP o Compromís que "han incumplido sus promesas en anteriores mandatos"

La concejala de Hacienda también ha adelantado que han recibido un escrito por parte del Partido Popular con aportaciones a los presupuestos. Arabid aclara que serán objeto de estudio, pero recuerda que con los populares"no existe el mismo nivel de colaboración".