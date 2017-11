Víctor Verdú no pudo terminar en Cuenca

El piloto eldense Víctor Verdú participó en la última carrera del Campeonato de España de Rallye TT disputada en Cuenca aunque no pudo terminar por problemas mecánicos.

Hubo un total de 57 inscritos para competir en los 621 Km del recorrido. La etapa prólogo tuvo lugar el viernes, el sábado se disputaron dos súper especiales con un total de 414 Km y el domingo, la tercea súper especial con 207 Km.

La carrera fue muy animada ya que Cuenca es la cuna del motor en la modalidad del 4x4 donde se lleva celebrando casi 30 años la carrera “Montes de Cuenca” por lo que la afición salió a apoyar a los pilotos y a dar ánimos.

En la etapa prólogo del viernes, Víctor Verdú y su copiloto Alfonso de Miguel hicieron esta primera parte de la carrera muy tranquilos y con mucha cautela de no tener ningún percance y mantener la mecánica del coche intacta ya que el terreno estaba bastante roto con muchas roderas y piedras, zonas muy complicadas y técnicas con una bajada muy pronunciada con curvas negativas y donde “el coche resbalaba bastante y era peligrosa”, en esta curva hubo algún coche que volcó y tuvo que abandonar la carrera. Víctor Verdu y Alfonso de Miguel acabaron la prologo en el puesto 26 de 57 participantes en la clasificación general.

Los vehículos por las calles de Cuenca / Cadena SER

Ya el sábado, preparados y a bordo de su Toyota Hilux , comenzaron la Primera Súper Especial del campeonato con un total de 207 Km. La salida fue buena, aunque con un pequeño problema en la dirección que no se apreció hasta pasados unos kilómetros. Aun así, durante todo el recorrido fueron a buen ritmo hasta que se entraron en una zona boscosa con caminos muy tapados por ramas saliéndose de la ruta, al parecer hubo algún problema con el Road Book, ya que varios pilotos también se perdieron como ellos. Una vez se incorporaron a la carrera el ritmo fue bueno y quedaron satisfechos.

En la Segunda Super Especial del sábado de otros 207 Km, empezaron a buen ritmo, pero en el kilómetro 107 tuvieron que parar por rotura del rodamiento del empuje del embrague perdiendo todo el líquido hidráulico, teniendo que abandonar la carrera y ser remolcados hasta el parque de asistencia donde los mecánicos del R&K MotorSport arreglaron este pequeño problema, pero además el cojinete estaba fundido y no se pudo arreglar con lo cual tuvieron que abandonar la carrera.

Con esta carrera se pone el punto final al campeonato de Rally 2017. Víctor reconoce que “ha sido un año donde los resultados no han sido los mejores, pero si ha sido una buena experiencia a nivel personal y un año donde he aprendido mucho”. De las siete carreras disputadas, el piloto de Elda ha terminado cuatro y en una de ella consiguió subir al podio quedando en tercer puesto, las otras tres carreras no lograron terminarlas por problemas mecánicos.

Para el campeonato de 2.018, el piloto eldense y su copiloto conquense están ya preparados para afrontar una nueva etapa donde pondrán todos los conocimientos aprendidos durante este año. Mejorarán la mecánica y la asistencia, así como la gestión de cada carrera y por supuesto, seguirán disfrutando de cada una de ellas.

Por último, Víctor quiere dar las gracias a su copiloto Alfonso de Miguel por toda la ayuda y el buen trabajo que hace a su lado derecho en cada una de las carreras y espera poder contar con sus patrocinadores para la próxima temporada. “Ahora solo queda preparar de nuevo todo para afrontar el Campeonato de España de Rally TT 2.018 que seguro irá mucho mejor que el 2.017”.