Podemos pide más para coger la "mano tendida" de Javier Fernández

El Debate de Orientación Política General, o Debate del Estado de la Región, ha dejado pistas sobre lo que puede dar de sí el otro gran asunto pendiente del gobierno asturiano, los Presupuestos de 2018. El presidente Javier Fernández, no se da por vencido, y a pesar de no haber conseguido pactar las cuentas con las fuerzas de la izquierda, su principal objetivo desde el inicio de la legislatura, y vuelve a lanzar 'el guante' del diálogo a Podemos e IU. Lo hizo en la primera jornada de la sesión de orientacion política, en el discurso del presidente y si bien los otros dos, en este trío imposible hasta ahora, lo recogieron - lo dijeron literalmente: "recogemos el guante" - tras la jornada de refleción volvieron a la Junta General con sus propuestas de resolución cargadas de reproches y peticiones, sobre todo Podemos. Es lógico por ello que al final de la sesión Javier Fernández preguntado por si estaba más cerca el pacto presupuestario contestara "no lo sé", y que preguntado por si lo que queda de legislatura se presentaba más fácil para el gobierno se riera y se limitara a decir que "no, fácil seguro que no va a ser, nunca lo ha sido". Esto lo dijo el presidente fuera del hemiciclo. Dentro, durante el debate de las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios los encargados de defenderlas por parte de Podemos y PSOE acabaron sus respectivas intervenciones con sendas menciones a la negociación presupuestaria, la de Podemos expresaba desconfianza en el gobierno y la del PSOE, una llamada a ponerse de acuerdo por el bien de los asturianos.

Andrés Fernández Vilanova, diputado de Podemos: "señores del gobierno, nosotros no pactamos en vacío, nos aseguramos de que lo que pactamos se cumple. No vamos a pactar en vacío, con nosotros tienen reparos en sentarse, porque saben que lo que vamos a hacer es ponerlos al trasluz. No pedimos mucho, lo que pedimos lo pedimos tasado pero real, y vamos a ponerlos al trasluz con lo cual no deberían tener miedo a sentarse con nosotros si sus intenciones son auténticas".

Nuria Devesa, diputada del PSOE: "con las cosas de comer no se juega, y creo que siguen siendo más las cosas que nos unen que las que nos separan. Por eso sigo pensando que Asturias se merece un presupuesto. Hoy se acaba el Debate de Orientación Política pero esto sigue y seguiremos dialogando y en breve negociando sobre los presupuestos y las políticas que nos importan para el futuro de Asturias".

Empezando por el final, en global, parece que ambas formaciones tienen voluntad de llegar a acuerdos, pero moviendo la gramola hacia atrás, durante las intervenciones de unos y otros, cuando toca ir a detalle, a los asuntos en los que tienen que ponerse de acuerdo las cosas se complican. Por ejemplo en materia de educación Podemos no cede y sigue pidiendo la universalidad y gratuidad de la etapa infantil de 0 a 3 años. Pero ya lo dijo en su discruso Javier Fernández, "no hay nada gratis, tampoco los servicios públicos, o se pagan vía impuestos ciudadanos o lo paga directamente el consumidor que utiliza ese servicio". Por su parte, la diputada socialistas Nuria Devesa, dijo al fijar la posición de su grupo ante las prospuestas de Podemos, que "la etapa de 0 a 3 años necesita establidad, y es por eso que a nosotros nos condiciona el apoyo de alguna de las propuestas en este debate, primero, por tanto, analizar y luego decidir el modelo". En resumen, ni sí ni no, aunque la gratuidad de la educación de 0 a 3 años es uno de los escollos entre gobierno y la formación morada. Ya el primer día el portavoz de Podemos, Emilio León, le pedía al presidente una respuesta clara, que se comprometiera con el asunto.

También se piden compromisos en materia de sanidad. Podemos pide, transparencia en las listas de espera sanitarias, es decir, que se publiquen todas, incluso las "listas negras", y que se acaben las "llamadas de castigo" a los pacientes que rechazan acudir a los centros privados concertados; y entre otras cosas los refuerzos de las plantillas de profesionales sanitarios. Esperan ha dicho el diputado Andrés Vilanova que la Consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, les entregue la documentación sobre las plantillas actuales y las vacantes, porque solo en atención primaria de Gijón y Oviedo hay muchas vacantes dotadas pero sin cubrir y hacerlo ayudaría también a reducir las listas de espera.

En resumen se sigue hablando de la negociación presupuestaria con mucho recelo antes de volver a sentarse a la mesa, con el PSOE, tal y como han anunciado que harán tanto Podemos como IU.