El Eldense no puede fallar ante el Borriol (D. 12:00 h)

Si el C. D. Eldense(5º: 24 Ptos.) quiere demostrar que es un aspirante a jugar por el ascenso a Segunda “B” no puede fallar esta mañana (12:00 h) cuando se enfrente en el campo municipal “El Palmar” de la localidad castellonense de Borriol, al farolillo rojo del Grupo VI de la Tercera División, el C. F. Borriol (21º: 8 Ptos.) con el arbitraje del castellonense Álvaro Rallo Estevez en el partido de la 16ª jornada de liga.

Tras la semana que se ha vivido en el seno del vestuario azulgrana con la derrota encajada en el “Nuevo Pepico Amat” ante el Novelda y las bajas definitivas de Manu Martínez y David Murciego “Murci”, los de Dani Ponz se miden a un equipo que no tendrá entrenador titular en el banquillo tras haber destituido a Iván Campos por lo que, de momento, está al frente Fidel Corella. Los borriolenses solo han sido capaces de lograr ocho de los 42 puntos que han disputado y únicamente ha ganado un partido, fue en la novena jornada de liga cuando ganó 0-2 en el campo del Buñol. Además, su capacidad goleadora deja mucho que desear al haber perforado la meta rival en ocho ocasiones y de ellas, dos han sido en “El Palmar”.

Dani Ponz recupera a Pablo Pagán y tiene a su disposición a toda la plantilla.

Con ese panorama, al Deportivo no le vale otra que no sea ganar sí o sí.

El partido lo podrán seguir a través de www.radioelda.com y la aplicación móvil de la Cadena SER.