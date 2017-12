"Una planta energética rentable hay que venderla antes que cerrarla", dice el Ministro de Energía

Para el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, que una empresa como Iberdrola cierre plantas como las de Lada (Langreo) o Velilla solo estaría justificado por razones económicas, es decir, si no fueran rentables, lo demás puede responder a razones estratégicas como provocar una subida de los precios de la electricidad. Por ello Nadal, preguntado por el margen de maniobra del gobierno para evitar el cierre de anunciado por parte de Iberdrola de las centrales de Lada y Velilla, ha explicado que el ejecutivo central prepara un Real Decreto por el que una compañía de generación de energía que quiera prescindir de una planta (como sucede en Lada con la central térmica de Iberdrola) acuda primero a la fórmula de la venta, "saber si hay comprador sería la mejor forma de comprobar la viabilidad de la planta", ha dicho. Ha sido muy claro el mensaje del ministro: "Una planta energética que es viable, que cumple con los requisitos medioambientales y aporta al sistema, antes que cerrarla hay que ver si es viable que otro la compre. Puede ser claro en una estrategia empresarial que yo no quiera tener cierto tipo de centrales porque no forma parte por lo que sea de mi estrategia. Pero una cosa es no tenerla dentro de tu empresa y otra cosa es cerrarla, cerrarla tiene costes y reabrirla otra vez costes adicionales; disminuimos sustancialmente estos costes si directamente hay cualquier otro que quiera gestionarla, y se le vende."

Previamente, el presidente del Principado , Javier Fernandez, había expresado ante el ministro el rechazo del gobierno asturiano a la descarbonización precipitada, en alusión al anunciado cierre de la térmica de Lada: "Para la supervivencia de esta fortaleza industrial (primero dio datos de lo que significa la industria y la generación de energía para Asturias), el precio de la energía y el mantenimiento de las centrales térmicas son factores clave. Por eso consideramos inaplazable contar con un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible. Y eso objetivo no es compatible con el cierre precipitado de los grupos generadores que conforman el polo energético que hoy exite en Asturias, surgido de aquél primigenio compleo minero siderúrgico".

El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital visitó Oviedo para firmar con el presidente asturiano el Convenio Marco de colaboración entre administración regional y administración central para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón; 250 millones de euros de fondos mineros, ayudas directas a las para las comarcas afectadas por procesos de cierre de explotaciones de carbón, principalmente en Asturias, Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha.

La financiación de las iniciativas correrá a cargo del Instituto del Carbón (dependiente del Ministerio de Industria) y el Principado contribuirá con al menos el 25 % de las aportaciones que realice el gobierno central, a cada uno de los proyectos. Para determinar cuáles serán esos proyectos ambas administraciones constituirán una comisión qeu también determinará las condiciones de financiación, ejecución y justificación. A la espera de avanzar en estos pasos, Asturias hace una primera propuesta con 127 actuaciones, consensuadas previamente con los Ayuntamientos por valor de 158 millones. Entre ellas figuran planes de optimización y diversificacón energética en edificaciones públicas, creación y equipamiento de viveros de empresas y centros de desarrollo tecnológico entre otras. También la restauración de escombreras, zonas degradadas y espacios por la actividad minera para impulser un desarrollo alternativo.