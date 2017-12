Javier Fernández teme "un apaño económico" con Cataluña

Javier Fernández advierte del riesgo de que se intente resolver el conflicto catalán mediante un “apaño económico” en el nuevo sistema de financiación que margine a Asturias. Pide una armonización fiscal que evite la existencia de ganadores y perdedores netos. Lamenta además que el problema de la transición energética, “un asunto crucial para Asturias y para España”, dice, haya sido uno de los que la inestabilidad política y la tensión territorial han ocultado. El presidente ha impartido una conferencia organizada por La Nueva España y el Banco de Santander en la que advirtió de que “el tiempo de la realidad sigue avanzando mientras nosotros discutimos entre banderas”.

La inestabilidad política y la tensión territorial, han frenado o demorado las soluciones a algunos de los grandes asuntos de Asturias y de España: no es literal, pero es la idea que ha presidido buena parte del discurso esta de Javier Fernández en el hotel Castillo del Bosque de la Zoreda, en La Manjoya (Oviedo), ante un auditorio eminentemente empresarial. Lo ha concretado en varios asuntos. Tendríamos que estar ya metidos de lleno en el meollo de la nueva financiación autonómica. Deberíamos conocer ya las grandes previsiones de los nuevos presupuestos del Estado. España tendría que haberse ocupado en su papel en la construcción europea y, algo que nos toca muy de cerca, debería haberse avanzado en el modelo de transición energética. Mientras deberíamos haber avanzado en esas cuestiones, hemos discutido de banderas.

Pero los nacionalismos son mucho más que una pérdida de tiempo. Javier Fernández teme que se caiga en tentación de resolver conflictos territoriales mediante privilegios económicos y tiene muy presente el precedente del cupo vasco, "¿Soy mal pensado si sospecho la posibilidad de que el apaño económico forme parte de las ofertas de solución al conflicto catalán?", llegó a preguntarse, para señalar que "sería ingenuo si no lo considerase. No solo existe el precedente vasco. Artur Mas propuso en 2012 un concierto para Cataluña y el ministro Luis de Guindos reconoció hace dos meses que tal posibilidad cabría si se reformase la Constitución. Si andamos en los preliminares de un cambio del sistema de fiannciación, si está explícitamente sobre la mesa la ordinalidad, si tenemos estos antecedentes, ¿cómo no voy a preocuparme?", dijo. Subrayó que la financiación autonómica y el modelo de Estado son indisociables y adelantó que no tolerará que Asturias termine este debate en el vagón de los perdedores.

Reconoció que el carbón nacional tiene hoy un horizonte temporal mucho más limitado que el de las térmicas y recordó que la generación eléctrica de carbón consume 16 millones de toneladas de mineral importado, con una actividad portuaria y económica en Asturias de tal importancia que el cierre anticipado de las térmicas supondría una nueva reconversión. Javier Fernández dijo que es uno de los asuntos de los que deberíamos estar hablando y que ha quedado postergado por polémicas territoriales. Javier Fernández dijo que "puede que un día, si al final despejamos el escenario de himnos y proclamas, nos demos cuenta de que el tiempo de la realidad había seguido avanzando mientras nosotros discutíamos entre banderas".

El presidente ha dicho que la descarbonización de la energía es uno de los mayores desafíos de los próximos años y advirtió de que, si se hace mal, se puede provocar un alza del precio de la electricidad, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial.