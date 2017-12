Belarmino Feito, con 73 avales, opta a la presidencia de FADE

Belarmino Feito ha presentado los 73 avales con los que opta a presidir la Federación Asturiana de Empresarios, una cifra que supone más del doble de los 31 exigidos como mínimo por los estatutos de la principal patronal asturiana.

El fundador y presidente de Asturfeito presenta su candidatura y lo hace solo, para evitar cualquier tipo de presión. El precandidato ha dicho que su propósito es "llegar con plena libertad de poder formar un equipo acorde a las necesidades que traslada el empresariado, pero con total libertad del presidente (si es elegido finalmente)". Así ha justificado no presentarse como candidato con un equipo preconstituido. Belarmino Feito ha insistido en la idea, no acepta presiones, y ha sido tajante al afirmar que "de otra forma no hubiera accedido nunca a presentar esta candidatura, de ninguna manera hubiese accedido a presentar una candidatur - ha recalcado - condicionada por nada ni por nadie".

La candidatura de Belarmino Feito ha sido respaldado por 50 asociaciones empresariales, que suponen el 65% del total, un porcentaje que se eleva hasta el 80% aproximadamente si se toma como referencia el número de asociaciones que emiten avales; y más del 50% de las empresas singulares. Feito ha apuntado que el mandato que todos ellos le han trasladado en reuniones mantenidas en los dos últimos meses, es "un mandato para el cambio en el modelo de gobernanza de la FADE, hacia un modelo más abierto, transparente y participativo".

En la carrera hacia la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios, con Belarmino Feito competirá el propietario de Grupo Baldajos, Alejandro Díaz, que ha presentado su candidatura con 31 avales.

Hasta el 25 de noviembre, la mesa electoral podrá resolver el cumplimiento por parte de los candidatos de los requisitos formales exigidos, fecha a partir de la cual se abre un plazo de presentación de impugnaciones que finaliza el 28 de noviembre. Si no hubiera impugnaciones, el mismo día 28 de noviembre se proclamarán los candidatos y el 29 de noviembre comenzará la campaña electoral.

La jornada electoral se desarrollará el 30 de Enero de 2018, con 505 electores entre representantes de asociaciones empresariales y empresas singulares, y ese mismo día la junta directiva proclamará al nuevo presidente de la patronal asturiana.

La jornada electoral que será de diez de la mañana a cuatro de la tarde, es una novedad en el proceso de la FADE para designar nuevo presidente ya que hasta ahora se realizaba en formato de Asamblea. Otra novedad es que este año será posible el voto por correo, cuya recepción se cerrará el día previo a los comicios. Tras el escrutinio está previsto que a las siete de la tarde sea proclamado el nuevo líder de los empresarios asturianos.