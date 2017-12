Black Friday a la fuerza para el pequeño comercio

Hoy es el viernes siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre. Tan enrevesado enunciado sitúa el Black Friday, el viernes negro que sucede al Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos de América y que, allí, marca el inicio de la temporada navideña en un día en el que el comercio ofrece adelantar las compras de Navidad con grandes descuentos. No iba a ser menos. Tras el sorpaso de la fiesta de Halloween a la de Todos los Santos y antes de que Santa se adelante a los Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, se ha colado este Black Friday con una velocidad realmente sorprendente. De la mano de las compras Online y de las grandes superficies, esta jornada de compras ha llegado para quedarse.

El comercio de proximidad se ha visto arrastrado por el furor de este viernes, que se extiende a toda una semana, y no ha tenido más remedio que sumarse a la fiesta ofreciendo también descuentos que rondan el 20% de media. Nos lo explica Ana José de Célix, presidenta de la Red Comercia, entidad que aglutina a asociaciones de comerciantes de Oviedo, Siero, Llanera y Corvera: “Hasta ahora no lo hemos notado demasiado. Esperamos que durante el fin de semana veamos más movimiento y podamos llegar a los niveles del año pasado que fue bastante bueno”.

En el gremio de comerciantes son muchos los que advierten de que el viernes negro no va a hacer otra cosa que restarle peso a la campaña de Navidad y que al final quedará lo comido por lo servido. De Célix está de acuerdo en eso y además afirma que “la libertad de horarios que beneficia a los grandes distribuidores también acaba suponiendo una pesada losa para el pequeño comercio que se ve obligado a intentar competir en peores condiciones. Estamos mal acostumbrando al cliente a que casi siempre estemos de rebajas”. Aquí llegamos a una reivindicación que el comercio de proximidad mantiene desde hace tiempo: una fecha fija para el comienzo de las rebajas “y así no continuar confundiendo al cliente como hacemos ahora”, reclama la presidenta de la Red Comercia.

¿Si no fuese porque se ve empujado por las circunstancias, el pequeño comercio haría el Black Friday? Ana de Célix es clara: “No, no lo haríamos, esperaríamos a la campaña de navidad que es donde tenemos puestas muchas más esperanzas”. Con todo, las expectativas de ventas para Navidad son buenas, nos dice “pero todavía es una incógnita. No sabemos cómo influirán las ventas de estos días en las de Navidad”. Y aún queda por delante el Cibermonday.