Wenceslao López: "La ley de capitalidad no es mi preocupación en estos momentos"

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, se ha mostrado hoy más bien ajeno a la polémica creada alrededor de la reivincicación de una ley de capitalidad, realizada al Principado por parte del concejal de Economía, Rubén Rosón con el apoyo de su grupo municipal Somos. Rosón manifestó públicamente que Oviedo merece una ley que reconozca su condición de capital y que esté dotada con recursos económicos acordes a lo que supone esa capitalidad, tal y como sucede con otras capitales como es el caso de Vitoria. Días después, esta misma semana, el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, a preguntas de los periodistas sobre el asunto, dijo no haber recibido ninguna propuesta al respecto, y emplazó al consistorio a presentarla con el compromiso de tenerla en cuenta.

Ahora es el alcalde el que en principio descarta que el ayuntamiento vaya a presentar ningún proyecto de capitalidad, a pesar de Somos y su reivindicación, que cuanto menos ha conseguido desempolvar un debate que viene ya de los tiempos del ex alcalde Gabino de Lorenzo, que reclamaba la ley de capitalidad a la par que denunciaba el famoso 'cerco a Oviedo socialista'.

Wenceslao López, ha sido rotundo al decir que esa ley de capitalidad que reclama uno de sus socios de gobierno no es una prioridad para él ni para Oviedo: "Como alcalde no es mi preocupación ni para Oviedo ni para Asturias, como alcalde mi preocupación es el área central, el desarrollo de ese área que creo que es importante no solo para Oviedo sino para Asturias, y lo que será bueno para Asturias será bueno para Oviedo".

Según el alcalde "en este momento más que leyes hay que hablar de realidades y de poner en marcha mecanismos que hagan que Asturias y en consecuencia Oviedo, como capital y como el centro del centro de Asturias, sean un referente no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional."