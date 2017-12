Asturias, Galicia y Castilla León firman en Oviedo acuerdos de colaboración

Los presidentes de Asturias, el socialista Javier Fernández y los de Galicia, Alberto Núñez Feijoo y Castilla León , Juan Vicente Herrera, ambos del Partido Popular, han celebrado en Oviedo el primer encuentro de los tres gobiernos autonómicos en el que los tres presidentes coincidieron en destacar la capacidad de colaboración entre tres autonomías vecinas pero gobernadas por presidentes de diferente signo.

El presidente del Principado expresó su convencimiento de que “encuentros de este tipo fortalecen al Estado” porque, añadió: “aquí no se reclaman privilegios particulares, no se recela del calibrado de las balanzas, no se aporrean las puertas con una factura en la mano, no se esgrime más advertencia que le deber político de defender los intereses de nuestros ciudadanos”

Los tres presidentes exigieron que la reforma de la financiación autonómica respete el derecho a la igualdad de trato de todos los ciudadanos pero también la diferenciación de los costes desde el punto de vista de aquellas comunidades con problemas de envejecimiento y despoblación. En ese sentido, el presidente de Castilla – León , Juan Vicente Herrera aseguró que la reforma del modelo de financiación “ no es cuestión de territorios, es cuestión de españoles”.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo se mostró especialmente contundente con el problema de los incendios forestales , tras recordar que casi en un noventa por ciento son provocados por la mano del hombre y equiparó a sus autores con “ terroristas”, antes de pedir la máxima contundencia contra ellos. Núñez Feijoo planteó, en relación con el problema del envejecimiento y el despoblamiento, común a las tres autonomías la creación de un grupo de edad configurado por personas mayores de 85 años que permitiría un cálculo más ajustado de los costes a la hora de negociar la reforma de la financiación autonómica.