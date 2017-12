Ganaderos de Amieva se encierran para protestar por los daños del lobo

Los ganaderos de Amieva protagonizarán desde este jueves un encierro en el Ayuntamiento del municipio para protestar por la que consideran “desesperada, crítica y lamentable” situación que están sufriendo por los ataques del lobo sobre sus ganaderías.

Más de 200 animales muertos en lo que va de año y daños que superan los 6.000 euros para algún ganadero les llevan a tomar esta postura. Alberto Suárez es ganadero y concejal de ganadería de Amieva:

"Ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados, que nos den alguna solución. Si no nos matan el ganado a nosotros los lobos no nos estorban nada. Nosotros no podemos estar manteniendo los lobos con pérdidas de 200 animales solo aquí este año. ¿Quién aguanta esto? Si quieren echarnos de aquí que nos lo digan, qué tengan las narices de decir 'dejad los pueblos e ir a trabajar de otra cosa".