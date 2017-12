¿Tienen razón los agricultores cuando aseguran que la naranja solo produce pérdidas?

A día de hoy, los agricultores de la provincia piden al Ministerio y a la Conselleria de Agricultura una mayor defensa de los derechos de los citricultores ante la Unión Europea. Lo hacen desde la Plataforma per la Dignitat del Llaurador y para su misión han recogido 13.400 firmas en defensa del sector.



El origen de la naranja en la Comunitat Valencianase remonta a tiempos del califato de Córdoba, aunque ya en el siglo V había constancia de naranjas llegadas desde África.

No nos remontamos tanto siglos atrás, pero conocemos el testimonio de Vicente Pardo, un agricultor de Castellón de 88 años que echa la vista hacia atrás para contarnos cómo fueron, para él, algunas de las décadas más espléndidas de la naranja en la provincia.

Reconoce que era un trabajo duro que le hacía trabajar diariamente de sol a sol para conseguir una buena cosecha. Dice que, entonces, podía mantener a toda la familia y que ahora "la naranja no da más que gastos y pérdidas". Pardo lamenta que las nuevas generaciones no quieran hacerse cargo de los campos de naranjas, pero asegura entender que no quieran vivir de la tierra cuando es posible tener un sueldo estable.

Según la conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la campaña citrícola 2017/2018 prevé un descenso de la cosecha del 23’6% en Castellón, lo que supone 188.000 toneladas menos que el año pasado.