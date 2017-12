110.000 pacientes no acuden a su cita con el médico en Asturias

Sanidad cifra en 110.000 el número de asturianos que cada año falta a su cita con el médico, tras pedir consulta. Supone entre el 8 y el 10 % de las citas en atención especializada. El consejero, Francisco del Busto, estima que esta falta de formaildad de algunos pacientes le cuesta al sistema sanitario 3,3 millones de euros al año.

La pregunta se la dirigió el diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, en la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado durante la tramitación de los Presupuestos Generales de 2018. El parlamentario pidió a la Consejería medidas que palíen una práctica que calificó de “informalidad” e “irresponsabilidad”.

El consejero precisó que la informalidad no siempre es la causa de estas incomparecencias pero reconoció que en muchos casos se trata de una "falta de responsabilidad" por parte de usuarios que supone una pérdida de tiempo para el personal sanitario, un exceso de procedimientos y mayores esperas para todos. Llegó a calificar de “insolidarias” a las personas que faltan a las consultas sin justificación, ya que entorpecen la atención a otros pacientes. Dijo que no hay un coste uniforme y que depende de la especialidad y el tipo de consulta, pero reconoció que está entre el 8 y el 10 % el número de pacientes que no acude a su cita con el médico. Anunció que se van a publicar las cifras en la web del Servicio de Salud (SESPA) en cara área sanitaria y se atrevió a facilitar datos: estamos hablando, según Francisco del Busto, de unas 110.000 consultas frustradas con un coste medio de 30 euros por consulta, "lo que hace un coste estimado de 3,3 millones de euros".

En el aspecto estrictamente presupuestario, el consejero defendió un presupuesto para 2018 que supone más de la cuarta parte del dinero disponible para la totalidad de las consejerías, con 1.713 millones, de los poco más de 4.500 totales, con un incremento del 42,7 % de las inversiones para modernizar la tecnología y extender la telemedicina. En infraestructuras, prevé 1,2 millones de euros para la primera fase de las obras del hospital de Cabueñes y la culminación del consultorio de Colloto, así como la construcción del de Turón y los centros de salud de Las Vegas y Pola de Lena. Confirmó la oferta de empleo de 2.416 plazas para 2018. Francisco del Busto afirma que Asturias dispone de una Sanidad pública que no resiste comparación con la de otras comunidades, "estamos en otra división", dijo, en relación con algunas regiones que no quiso precisar.

Del Busto también anunció que prevé alcanzar en 2018 el 60 % del gasto en suministros a través de la compra centralizada. Ahora es del 30 %, pasando de 3 a 6 millones de euros en un año. Prevé superar los 12 en 2018. El gasto en farmacia hospitalaria es de 185 millones, al que hay que añadir otros 290 en el coste de las recetas. El consejero aclaró que hay medicamentos en los que es muy difícil ahorrar, ya que son precisamente los más caros los que suelen tener un fabricante único, por lo que es muy complicado obtener reducción de precios.