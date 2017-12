Victoria con sabor a play-off

El CD Castellón venció (1-0) a un rival directo por los puestos de playoff de ascenso como es La Nucía. El equipo alicantino demostró ser uno de los ‘cocos’ del grupo VI

pero los futbolistas de Sergi Escobar no se quedaron atrás. Después de una primera parte igualada donde Will estrelló un balón al palo, en la segunda mitad el Castellón dominó en varias fases del encuentro, pero no fue hasta el minuto 83 cuando Rubén Fonte aprovechó un gran centro de Luismi para que los tres puntos se quedasen en Castalia.

Con esta victoria, el CD Castellón se afianza en los puestos de promoción y visitará la semana que viene al Orihuela en Los Arcos