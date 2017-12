Los Ayuntamientos de Nules y La Vilavella buscan soluciones para rentabilizar los párkings que se construyeron en la anterior legislatura del PP y que nunca se han llegado a abrir al público.

Varios alcaldes de municipios como Nules, La Vilavella o Almassora construyeron párkings entre 2006 y 2012 que ni siquiera se han abierto y que han supuesto una gran inversión para las arcas municipales. En el caso de la Vilavella hace unos días se llevó el caso al pleno municipal con las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el proceso de construcción del párking. Según el alcalde, Manel Martínez, la construcción que impulsó el entonces alcalde, José Luis Jarque, del PP, no contó con un informe de viabilidad económica y se cometieron irregularidades porque se licitó por 38 plazas y se construyeron el doble, según asegura Martínez.

El alcalde asegura que hay una negligencia, al menos política, con graves consecuencias patrimoniales al Ayuntamiento porque tampoco constan el ingreso ni la reclamación por parte del entonces equipo de gobierno del canon concesional de los ejercicios de 2008 a 2012. Por todo ello, ahora el equipo de gobierno ha anunciado que va a tomar las decisiones necesarias con tal de depurar las posibles responsabilidades que se deriven de estos hechos.

En el caso de Nules, el alcalde, David García, asegura que cuando entraron en el gobierno municipal detectaron irregularidades porque la empresa concesionaria no cumplió con el acuerdo contractual y el PP no sancionó a la empresa y no hizo nada por solucionar el problema, según ha explicado García. Ahora, el Ayuntamiento ultima los detalles para abrir al público el párking esta semana.

El párking subterráneo de Nules abrirá al público este miércoles, después de subsanar unos problemas técnicos que han impedido que se abriera este lunes, como estaba previsto. El aparcamiento estará abierto 24 horas, estará vigilado con cámaras y los vecinos contarán con varias tarifas para su uso.