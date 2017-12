"De recuperación nada", dice la patronal de la construcción en Asturias

El sector de la construcción en Asturias no se recupera. A falta de tener los datos de este año, el presidente de la patronal CAC ASPROCON, Ramón Montero, vaticina que 2017 y 2018 serán como mucho años de transición para dejar atrás la crisis. Y así se lo ha transmitido al presidente del Principado con quien se ha reunido este martes. Montero también le ha trasladado a Javier Fernández su disgusto con el proyecto de presupuestos presentado por el ejecutivo asturiano, un presupuesto que ha dicho el portavoz del sector de la construcción se queda muy corto en inversiones.

Alto y claro lo ha dicho. A pesar de los indicadores macroeconómicos que apuntan hacia la recuperación y el crecimiento, el presidente de CAC ASPROCON, Ramón Montero, asegura que en Asturias el sector de la construcción sigue viviendo momentos difíciles, con empresas que siguen cerrando mensualmente:

"Asociados nuestros (de CAC) me transmieten diriamente la situación tan mala que están viviendo. Este año de recuperación seguro que no y de transición espero que sí. Siguen cerrando muchas empresas, el dato de asociados que tenemos baja, no digo semanalmente pero mensualmente sí y no es porque se den de baja en la asociación sino porque desaparecen".