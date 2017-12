DIRECTO | La gala de los Ondas 2017

Los presentadores masculinos se tienen que repartir el premio. Ondas ex aequo para Xabier Fortes. "El periodismo es contar lo que pasa pese a quien pese, y más en la televisión pública. Gracias a mis compañeros del Consejo de Informativos, de TVE, por luchar por una tele no sometida a ningún poder"

Isabel Gemio: "Quiero seguir trabajando en este medio, mi medio, la radio. Presentadora con radio pide una oportunidad. Pero aún no, ya saben que me gusta dar sorpresas"

Àngels Barceló: "Muchas gracias. Muchas gracias a Radio Barcelona, a Josep María Martí. Me ha permitido trabajar con gente en la que he confiado. Me planteaba hacer una reivindicación al periodismo honesto y riguroso. Tal vez no sea la más popular ni la más cómoda, pero miro atrás con orgullo, por todos los equipos. Para toda la profesión, un sueldo digno que les permita tener un proyecto de vida"