Pedraza: "El Villarreal no me ha llamado"

El jugador del Deportivo Alavés Alfonso Pedraza ha indicado este miércoles que el Villarreal, equipo que lo cedió en verano, no le ha llamado para que regrese en el mercado de invierno y ha zanjado que está "centrado" en el club albiazul.



La buena temporada que está cuajando el cordobés ha despertado el interés de varios equipos por el extremo izquierdo del conjunto babazorro que, sin embargo, no ha querido valorar hoy esta situación ante los medios de comunicación y ha recordado que tiene "un año de contrato" con la entidad vitoriana, por lo que no piensa "en lo que pueda pasar en febrero".



Sobre el encuentro de este domingo ante el Atlético de Madrid, Pedraza ha indicado que es un choque que motiva "por el rival" y porque se juegan la vida.



"Cada partido es un mundo y tenemos que hacer un partido como venimos haciéndolos", ha explicado el futbolista, quien ha destacado que "el último partido contra Las Palmas fue muy bueno, con intensidad y con ritmo", por lo que espera llegar al Wanda Metropolitano "con la misma fuerza".



El internacional sub-21 ha apuntado que el Atlético de Madrid "es uno de los equipos más intensos de la liga" y tenemos que estar "a su altura" porque si no, les van a "pasar por encima".



Consciente de la dificultad, ha asegurado que "nunca hay que dar nada por perdido" y que firma "jugar mal y conseguir los tres puntos".



Preguntado por su experiencia personal en el club vasco, en el que se ha convertido en una de las piezas fundamentales del equipo, ha expresado que ha llegado para "coger experiencia, sumar" y hacerse un hueco, algo que está consiguiendo "ya sea de lateral o de extremo".



Pedraza ha vuelto a jugar en su puesto natural, de extremo, después de jugar varios partidos como lateral, pero ha afirmado que no le sorprendió jugar de defensa.



"En cuantas más posiciones sepa ocupar, más fácil se lo pondré al entrenador", ha valorado el jugador, quien ha manifestado que "siempre hay que tomarse las cosas con positivismo".

