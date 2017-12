Ernest Blanch se reúne hoy con Pep Lluis Grau para pedirle que se integre en la ejecutiva

El nuevo secretario general del PSPV de la provincia, Ernest Blanch, quiere cerrar entre hoy y mañana la ejecutiva que saldrá del Congreso Provincial que se celebra este sábado en Almenara. Blanch continúa las conversaciones con el que fue candidato a las primarias, Pep Lluis Grau, para conseguir que se integre, mientras que el que fuera candidato a la secretaría provincial, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, ya le ha comunicado que no se integrará.

Pep Lluis Grau ha mantenido este miércoles una asamblea con la plataforma que lidera, Militantes en Pie, para valorar la oferta del secretario provincial, Ernest Blanch, quien le pide que se integre en la nueva ejecutiva. El ex senador todavía no ha tomado una decisión porque afirma que Blanch no ha concretado cómo le integraría en la ejecutiva y todavía quedan reuniones pendientes. De hecho, hoy se reúnen otra vez.

En cambio, el nuevo secretario provincial del PSOE ha mantenido una conversación con el que fuera también candidato a la secretaría provincial, el alcalde de Vila-real, José Benlloch y este le ha comunicado que no entrará a formar parte de la ejecutiva.

Hay que recordar que el proceso de primarias estuvo marcado por la polémica porque Benlloch y Pep Lluis Grau impugnaron los resultados de la mesa electoral de Bejís, al considerar que se había incumplido el reglamento, porque la alcaldesa, María José Madrid, custodió la urna en su casa el día de las primarias. Sin embargo, el Comité Nacional de Garantías Electorales desestimó el recurso y a raíz de lo sucedido, Benlloch presentó su dimisión como portavoz de la Diputación porque su modelo de partido en la en la institución dice que es distinto al de la nueva ejecutiva.

Del congreso provincial este sábado, saldrá la nueva ejecutiva y las líneas del partido para los próximos cuatro años. De momento, como número dos de la nueva ejecutiva suena el nombre de la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Perez. Por otro lado, Ángel Badenas, el teniente de alcalde de Onda y aspirante a las primarias que se sumó a la candidatura de Blanch en el último momento, podría ser uno de los vicesecretarios.