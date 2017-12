Un estudio geotécnico valorará el riesgo del parking subterráneo del bulevar de Santullano

El ayuntamiento de Oviedo no tiene decidido si se ejecutará el parking subterráneo contemplado para el entorno del Palacio de los Deportes en el proyecto ganador del concurso de ideas para la reforma urbana de la entrada a la ciudad por la autopista “Y”. El equipo de gobierno municipal y la propia plataforma ciudadana Imagina un Bulevar han tratado de tranquilizar a los vecinos de Ventanielles que temen que se repita lo ocurrido hace veinte años, cuando las excavaciones para un parking bajo tierra acabó con decenas de familias desalojadas por los daños estructurales sufridos en sus viviendas.

Pese a que la plataforma ciudadana que ha impulsado la idea del bulevar de Santullano celebra la elección de un proyecto que se ajusta casi al cien por cien a sus aspiraciones -peatonalización de la zona, aparcamientos disuasorios y autobuses lanzadera para acceder al centro, menos hormigón y más zonas verdes…- hay una parte del vecindario que tiembla solo de pensar en excavadoras en el barrio. Tranquilidad, dicen desde el ayuntamiento. La elección de este proyecto no quiere decir que se vayan a ejecutar todas las medidas que propone: se abre ahora un plazo de tres meses para la redacción definitiva del plan de actuaciones cuyas obras comenzarán el año que viene. Y desde luego los vecinos serán escuchados. Se contempla además la realización de un estudio geotécnico para descartar cualquier posible daño en la estructura de los edificios de la zona.

Se haga o no el parking subterráneo, éste o los que se acometan en superficie serán gratuitos; es una de las condiciones inexcusables que este viernes ha citado Izquierda Unida. Queda saber cómo puede afectar esto a un proyecto que planteaba la concesión de esos aparcamientos para financiar en parte el resto de medidas. No hay caso. ¿Peligra pues la ejecución de las obras? Dicen desde el equipo de gobierno que no, el dinero para pagar el bulevar está garantizado mediante los célebres fondos DUSI de la Unión Europea.