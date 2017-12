El PSPV-PSOE celebra hoy su Congreso Provincial en Almenara

El Partido Socialista celebra hoy el Congreso Provincial en Almenara que marcará las líneas a seguir de la nueva ejecutiva para los próximos cuatro años con el nuevo líder provincial, Ernest Blanch.

Del congreso provincial saldrá la nueva ejecutiva que lidera el actual secretario general, Ernest Blanch, de la candidatura Sumem Futur. Hasta el momento, el partido no ha dado muchos detalles de quien estará en la nueva estructura, aunque sí suena la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez como número dos y Ángel Badenas, el teniente de alcalde de Onda y aspirante a las primarias que se sumó a la candidatura de Blanch en el último momento, podría ser uno de los vicesecretarios.

Desde Sumem Futur aseguran que hay voluntad de integración por parte de los militantes que han trabajado en las otras dos candidaturas que aspiraban a la secretaría general, la del ex senador y miembro de la plataforma Militantes en pie, Pep Lluis Grau y la del alcalde de Vila-real, José Benlloch. Hasta última hora de este viernes, Grau no había decidido si va a entrar, sin embargo, Benlloch ya comunicó a Blanch a mediados de semana que no se va a integrar. Este mediodía se conocerán las personas de las diferentes candidaturas que formarán parte de las secretarías y vicesecretarías de la nueva estructura del PSPV provincial.

Unos 200 delegados del Partido Socialista de la provincia participarán en el congreso que comienza a las 10 de la mañana.