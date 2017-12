¡Bienvenidos al baloncesto moderno!

El baloncesto es un deporte en constante evolución. La época de los pívots dominantes ha llegado a su fin. La NBA, como siempre, ha marcado tendencia y es referencia en el basket planetario. Los Russell, Chamberlain, Abdul Jabbar, Moses Malone, Olajuwon, Ewing, O’Neal y compañía han dado paso a una camada de pívots que tanto tiran un gancho como se marcan un triple; el lanzamiento lejano se ha convertido enun arma más dentro de su arsenal. Ahí están los Embiid, Towns, Cousins, Davis, Gasol, etc. para demostrarlo. La teoría de la adaptación aplicada al baloncesto. Renovarse o morir. Si no metes de fuera no vas a jugar o bien estarás relegado a un rol de especialista, con minutos y protagonismo limitado.

De este modo, no es extraño que los equipos finalicen sus partidos con casi tantos triples lanzados como intentos de dos puntos. Ahí están los Houston Rockets, actuales líderes de la liga estadounidense y paradigma del uso del perímetro como fuente de anotación. Después de 28 partidos disputados, el equipo tejano suma más intentos triples (el 51’5% de sus tiros de campo son desde fuera del arco) que de dos puntos.

Esta tendencia, cada vez más extendida, la pudimos comprobar ayer en el pabellón Fontes do Sar de Santiago de Compostela. En un partido que enfrentaba a los dos jugadores más altos de la liga ACB (Pustovyi y Tavares), Monbus Obradoiro y Real Madrid regalaron a los espectadores un festival de triples como nunca se había visto, un partido que finalizó con el récord de triples anotados en un partido de la liga española (36). Las torres de uno y otro equipo pasaron prácticamente desapercibidas y los Rudy Fernández, Carroll, Maciulis, Simmons o Bendzius sacaron sus muñecasa relucir.

El equipo santiagués terminó el encuentro con tres intentos triples más que lanzamientos de dos puntos, mientras que los madrileños lanzaron diez triples más que tiros de dos. El porcentaje de acierto desde detrás de la línea de 6’75 fue muy alto, pues superó el 52%. El 55% de los puntos (108 de 195 puntos) llegaron de tiros de tres.

Con este nivel de acierto es lógico que los equipos esgriman el triple como amenaza principal, aunque somos muchos los aficionados de la vieja escuela que añoramos el juego de espaldas al aro de los grandes pívots. Ayer Pustovyi, center del Obra, sólo intentó un lanzamiento en juego, y fue un tiro de 5 metros. Tavares tampoco se dejó ver demasiado, perdido en la vertiginosa circulación de balón de sus compañeros.

Pero ya el día anterior, en el partido que involucró a nuestro Leyma Coruña, vivimos algo similar. Fue el del sábado otro partido de alta anotación y gran acierto. La primera mitad fue, simplemente, memorable. El equipo de Gustavo Aranzana llegó al intermedio con 58 puntos en su casillero y 10 canastas triples de 12 intentos. Su rival, el Iberostar Palma, no se quedó atrás y anotó 48puntos, con 9/13 en triples. 19 triples anotados y sólo 6 errados (76% de acierto). En la segunda mitad, los equipos perdieron un poco su puntería pero aún así acabaron el choque con un 30/48 conjunto en tiros de tres puntos, lo que supone un espectacular 62’5%.

A pesar de la exuberancia triplista demostrada por ambos equipos, podemos afirmar quealgunos dinosaurios se resisten, que el pívot puro, animal de la pintura, todavía no se han extinguido. En un baloncesto donde el triple parece la únicaarma ofensiva, Sergio Olmos fue un oasis en la zona que el equipo balear fue incapaz de neutralizar. El alicantino firmó su mejor actuación en mucho tiempo y fue decisivo con 19 puntos sin fallo (7/7 en tiros de 2 y 5/5 en tiros libres) y 8 faltas recibidas en apenas 18 minutos de juego.Por desgracia, cada vez se ve menos ese bello juego de fintas y reversos en el poste bajo que, posiblemente acabará por desaparecer, a menos que se cambien algunas normas o, cuanto menos, se amplie el tamaño (ancho) de la cancha.