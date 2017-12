Barbón: "Pido a Podemos que no se encierren en el todo o nada"

A 48 horas de que en el parlamento asturiano tenga lugar el Debate de Totalidad, en el que se votarán las enmiendas a la totalidad a los presupuestos del gobierno asturiano para 2018 (de momento solo la ha presentado Ciudadanos), mensaje público, alto y claro del secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, a Podemos para aprobar las cuentas.

Ha sido en su intervención en el comité autonómico de los socialistas, el primero para él desde que es secretario general, en el que Adrián Barbón ha vuelto a llamar al diálogo a Podemos, último llamamiento para cerrar un acuerdo y sacar adelante los presupuestos para 2018:

Pido desde aquí a Podemos que por favor no se encierre en un debate de maximalismos, en el todo o nada; que nos sentemos a un diálogo sincero, abierto, sereno; que no cierre las vías negociadores que tiene abiertas la consejera de Hacienda y que no prive a Asturias con su no de tener unos buenos presupuestos