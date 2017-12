Rosón: "Oviedo no necesita que las grandes superficies abran más festivos"

El concejal de Economía, Rubén Rosón, se ha mostrado contrario a la nueva medida que como zona de gran afluencia turística, y tras una sentencia judicial, permitirá que los comercios de la calle Uría y su entorno añadan esos cuatro festivos de apertura a los diez que hasta ahora permitía el Principado.

Durante dos años el actual equipo de gobierno pudo bloquear la inclusión de Uría y su entorno como zona de gran afluencia turística, pero tras una sentencia judicial a favor de la patronal de las grandes superficies, el Ayuntamiento de Oviedo se ha visto obligado a incluir en centro de la ciudad en esa zona, lo que implica cuatro festivos más de apertura comercial. Para Rubén Rosón, la noticia es mala para el pequeño comercio:

No es una buena noticia para el comercio de la ciudad pero seguiremos peleando para que tenga el menor impacto posible, y la propuesta política como se vio estos dos años es que Oviedo no necesita horarios de apertura más amplios para las zonas de gran afluencia turística; no necesita que las grandes superficies abran más festivos de los diez que ya permite el Principado que abran