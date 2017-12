El BNG preguntará en el próximo pleno sobre las demoras en la notificación del IBI este año.

Señala que la Marea Atlántica modificó el calendario adelantando en la agenda el abono voluntario pero no lo notificó en plazo a los ciudadanos. Quieren conocer las causas de esta situación y las incidencias ocasionadas a personas que recibieron tarde la citación o no llegaron a recibirla. Preguntará por las medidas paliativas para que no haya tantos problemas el próximo año.