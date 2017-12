"La clave para cuidarnos estas Navidades está en planificar los menús"

¿Quién no se ha propuesto continuar con la dieta durante las navidades y tras innumerables cenas (de empresa, con familia o amigos) no ha conseguido su propósito? No es lo único que suele ocurrir en estas fechas. También hacemos comidas o cenas tan copiosas que nos cuesta hacer la digestión.

Para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo un año más, en Hoy por Hoy Albacete hemos charlado con la nutricionista y dietista de Quirónsalud, Asunción Pedrón, que nos ha dado consejos para comer de forma saludable estos días, además de ideas sobre posibles menús.

La clave y principal norma para no arrepentirnos más tarde está en "planificar los menús, y en general todo lo que vayamos a hacer estos días, y sobre todo cumplirlo". Si queremos ir al gimnasio, o seguir comiendo sano, tenemos que proponérnoslo. Y lo mismo ocurre con los propósitos de año nuevo.

Respecto a las comidas, no debemos de olvidarnos de incluir frutas y verduras durante estos días: "Verduras como guarnición de la carne al horno, mucho más recomendable que las patatas, y la fruta ácida nos ayudará mucho a hacer la digestión". Además, antes de comenzar con los platos principales, si queremos "picotear" algo de entrantes, "una buena opción son los patés, purés o incluso una ensalada". Aunque medir las calorias de estas comidas no nos servirá de nada si no tenemos en cuenta el alcohol de después.