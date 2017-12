Dire Stratis resucita con Óscar Rosende

Después de una larga gira por Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal, la banda de Óscar Rosende regresa a casa. Cávea Producciones presenta este show, en el que bROTHERS iN bAND repasará lo mejor de la discografía de dIRE sTRAITS con una puesta en escena única, mañana por la noche en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

Son 9 músicos que interpretan los grandes éxitos de la banda inglesa entre los años 1978 y 1991, alcanzando un nivel de recreación tan alto que el propio Guy Fletcher, teclista de dIRE sTRAITS y Mark Knopfler desde 1984, llegó a decir: "tengo que reconocer que pensé que era una grabación nuestra".

Con 'The Very Best of dIRE sTRAITS', bROTHERS iN bAND nos transportará en su particular máquina del tiempo, a través de un seleccionado y cuidado repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones, con un amplio repertorio que revivirá el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline, el antológico riff de Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love, So Far Away, Single Handed Sailor o Lady Writer entre otros clásicos de la banda, en un espectáculo de casi 3 horas de duración.

Mayte González entrevista a Óscar Rosende / Radio Coruña Cadena SER

