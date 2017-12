... he ganado la lotería

Y mañana tengo otra oportunidad para no ganarla otra vez, de hecho, las posibilidades de que toque es de un 0,00001%, y la posibilidad de recuperar la cantidad jugada es de un 9%, así que di primeras seamos realistas en que puede no tocar nada.

Pero el día de mañana tiene ese ritual y que es como una especie de inauguración de la Navidad. Estas son algunas curiosidades de este sorteo:

• Al principio se le conocía como 'Lotería Moderna', para diferenciarla de la 'Lotería Primitiva', hasta que en 1892 se le conocería como 'Sorteo de Navidad"; porque lo de moderna... he visto mecanismos más modernos en los bingos.

• El Gordo más tempranero fue el de 2004, que salió a los 13 minutos; tan temprano que me pilló durmiendo. El más remolón tuvo lugar justo 10 años después, en 2014, que apareció siete minutos antes del final... y también me pilló durmiendo.

• La terminación más repetida es el cinco: el Gordo tenía esa terminación en 32 ocasiones. Sin embargo la que menos ha salido es el 1, sólo 8 veces.

Por suerte en el anuncio de este año no tenemos a animatronics cantando, ni historias lacrimógenas de gente que baja al bar; pero la verdad es que directamente el de este año no lo he entendido, o sea, ¿viene un extraterrestre desde a saber cuantos años luz para comprar un boleto?.

En cualquier caso, si tienen la suerte de que les toque, acuérdense de huír de la imagen tópica que vemos en los medios con los agraciados. Me refiero a que si les pregunta la tele no digan aquello de que lo van a usar "para tapar agujeros" o se les vaya la mano con el champán y digan aquello de... A Benalmádena y después a... purificar el alma.