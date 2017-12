Marionetas gigantes acompañarán el domingo al Olentzero en San sebastián

Ya solo quedan unos pocos días para que el Olentzero y Mari Domingi lleguen a San Sebastián. El día 24 bajarán desde Urgull a la ciudad y desde el atrio de la Basílica de Santa María se les dará la bienvenida. Después de dirigirán al Ayuntamiento y recibirán a los niños en el salón de Plenos.

El desfile por las calles del centro de la ciudad comenzará a las 18:30 horas. Estarán acompañados de más de 500 en su desfile por las calles del centro de la ciudad. Este año la novedad del desfile será la incorporación en el inicio de un grupo de marionetas gigantes caracterizadas de trikitilaris. Además, se repartirán 50 kg de castañas, 60 kg de carbón y 1.000 kg de caramelos aptos para personas celíacas. Se habilitará un espacio para que las personas con diversidad funcional puedan asistir al desfile con comodidad en la C/Hernani.

PROGRAMA DETALLADO

16:00. Olentzero y Mari Domingi bajarán de Urgull a la ciudad. Se subirán a un carro para dirigirse al Ayuntamiento. Les acompañarán por el camino dantzaris de Gero Axular y Eskola dantza taldea, marionetas gigantes y trikitilaris. Recorrido: Mayor, Boulevard, Alderdi Eder.

16:20. Olentzero y Mari Domingi llegarán al Ayuntamiento.

16:30-18:00. Olentzero y Mari Domingi recogerán las cartas en el salón de Plenos.

16:30-18:00. Talleres, Castañas y dibujos para Olentzero y Mari Domingi en Alderdi Eder.

18:30. Desfile: Boulevard, C/ Hernani, C/ Loiola, C/ San Marcial, Getaria, Avenida de la Libertad, Churruca, Plaza Gipuzkoa, Elcano, Boulevard, Alderdi Eder (frente al ayuntamiento).

19:30. Despedida de Olentzero y Mari Domingi delante del Ayuntamiento.