La falta de agua en la Vega Baja provoca pérdidas del 30% en la cosecha del limón y de más del 50% de hortalizas

La falta de agua en la Vega Baja durante este otoño ha provocado pérdidas del 30% en la cosecha del limón y de más del 50% de hortalizas en diferentes puntos de la comarca.

Tras uno de los otoños más secos que se recuerdan en la provincia en los últimos 10 años, los agricultores no recuerdan una campaña en la que sus cultivos hayan recibido tan poca agua.

Desde ASAJA afirman que la campaña del limón en la comarca, productora del 40% de este fruto a nivel nacional, va a registrar una merma del 30%, lo que supone unas pérdidas de unas 200.000 toneladas, debido a que los limones se han estancado y se han quedado muy bajos de calibre.

En cuanto a las hortalizas, desde ASAJA Alicante ya se ha contabilizado la pérdida de 1.000 hectáreas por culpa de la sequía en las zonas de Callosa del Segura, Catral, Cox o Albatera, donde llevan meses sin agua y donde las mermas en producción superan el 50%.

Eladio Aniorte, presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, asegura que ya no hay solución para estas cosechas. "No hay mayor desesperación para el agricultor que haber invertido y cuidado su cosecha y ver como la falta de agua, no porque no haya en los ríos de España, sino por la inoperancia política, está arruinando las cosechas y secando todos los árboles y nuestra huerta" declara.

Aniorte alerta de que los consumidores sufrirán un aumento del 50% en la cesta de la compra de estos productos y que el agua se ha acabado para los agricultores.

Desde ASAJA afirman que de seguir esta situación tomarán medidas de fuerza que no sean manifestaciones pacíficas.