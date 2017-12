Objetivo: alcanzar los 31 puntos

Ganar, acabar el año y reflexionar. La Arandina recibe este sábado (17:00 h) al filial del Numancia con la exigencia de los puntos como espada de Damocles. Alcanzar los 31 puntos es el tope para un equipo alejado del play off y que no llega al aprobado al cierre de la primera vuelta.

Para Diego Rojas el encuentro es "una oportunidad de seguir sumando para no descolgarnos del play off". El técnico burgalés, que cuenta con la duda de Bruju para este encuentro, va más allá y hace balance de esta primera vuelta. "Ahora mismo no llegamos al aprobado", afirma con sensatez.

Mientras su homólogo en el banquillo numantino, Álex Huerta, afirma que "no estamos en un momento de crisis". En las filas sorianas milita el delantero arandino, Alfredo Sualdea del que su actual técnico afirma que "no es un chico al que le pese la responsabilidad y tiene muy buenas aptitudes".

El encuentro estará dirigido por el colegiado zamorano Daniel Gómez Esteban.

CON LA VISTA PUESTA EN EL REAL ÁVILA

A pesar del cierre de año y primera vuelta, la competición continúa y la caza del play off pasa por estar atento a los movimientos del Real Ávila. Los encarnados son el equipo inmediatamente anterior en la clasificación y da la casualidad que este fin de semana visitan las pistas de El Helmántico y a continuación El Montecillo, el próximo 7 de enero. Seis puntos en juego ante rivales directos y una oportunidad para que los ribereños su reacción en la tabla.