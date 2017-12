Arroyo: "Debe haber una planificación sostenible del agua, que permita mantener la actividad agraria"

El Gobierno regional exige a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que haga una planificación real y sostenible del agua, que permita mantener la actividad agraria en la comarca de La Mancha. Así lo ha señalado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en una entrevista para Radio Azul SER, tras conocer que el organismo ha decidido finalmente reducir los regadíos, a casi la mitad, en Sierra de Altomira.

Espera el titular castellano-manchego que estas restricciones sean temporales, al menos ese es el planteamiento, apostilla. Lamenta que con esta decisión, el Gobierno central la equipara a una Masa de agua en peligro, con grandes dificultades, y con la que no hay futuro para ningún cultivo hortícola en la zona. Por eso pide que la Confederación dé un giro y priorice los usos económicos de los recursos hídricos en las zonas clave donde sin agua no hay futuro.

Asimismo, pide al Gobierno central que se olvide de cualquier planteamiento que no sea sostenible con el futuro de los pueblos de esta zona. En este sentido, el consejero se ha referido al proyecto del ATC, que pretende construir en la localidad de Villar de Cañas. Sobre esto Martínez Arroyo dice que no se podría entender que el agua no esté disponible para los agricultores, que son los que realmente generan trabajo, y sí para un silo nuclear.

Del mismo modo, ha lamentado que los jóvenes agricultores de la Sierra de Altomira que han decidido apostar por el campo, una de las mayores dificultades con las que se encuentran es precisamente el acceso al agua, que ahora se complica más.