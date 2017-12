USE ve 'contradicciones' en la gestión de la parcela de Esteban de la Puente

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada asegura oficialmente que en el terreno de la calle Esteban de la Puente sólo se ha ejecutado una obra de desbroces y niega la existencia de un expediente para llevar a cabo un aparcamiento.

Así ha contestado al escrito del grupo municipal USE-Bierzo a pesar de que tanto la alcaldesa como el concejal de tráfico han dado plazo para la apertura del aparcamiento y, a pesar también, de que en la última comisión del área también confirmó que el propio concejal de Fomento, por escrito, los pasos que se estaban dando para dar forma al polémico aparcamiento. En todo caso, reconoce el portavoz de USE-Bierzo, Samuel Folgueral, es una clara demostración 'de la inutilidad de gestión del ejecutivo' que, por no ir más allá, acumula, cuando menos,'grandes contradicciones'.

De hecho, lo ideal, en esta situación, dice Folgueral, es intentar llegar a un acuerdo con el propietario de la parcela de Obispo Osmundo que, finalmente, y tras no encontrar soluciones en el ejecutivo ha optado por vallar su propiedad. El portavoz de USE-Bierzo cree que esa negociación, por lo menos, evitaría 'los trastornos que ya han se han casuado a comerciantes y hosteleros en un mes de diciembre plagado de fiestas', ha dicho.

Folgueral ya anuncia que el grupo municipal pedirá todas las explicaciones necesarias al equipo de gobierno sobre estas actuaciones y, de hecho, también exigirán que la parcela de Esteban de la Puente mantenga el 50% de zona verde como exige el planeamiento municipal.

La misma petición han realizado sobre el proyecto de la red de calor, una iniciativa que, dada su inversión, 4 millones y medio de euros, no requiere pasar por comisión o pleno para su aprobación y del que desconoce los detalles. En principio, consideran que, tal y como está el plan general, la parcela frente a los Bomberos estaba dedicada a equipamiento por lo que no se pronunciará sobre el mismo hasta no saber los pormenores de la iniciativa.