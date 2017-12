Dos diligencias semanales por violencia intrafamiliar

Cinco mujeres conforman la unidad especializada de Menores en la Fiscalía de Bizkaia. Una de ellas es Maria del Camino Fernández, que ha hecho balance en Radio Bilbao sobre los casos más preocupantes y las últimas decisiones adoptadas por la Fiscalía.

En primer lugar, reconoce que se ha incrementado la violencia intrafamiliar en Bizkaia. Mantiene que se registran una media de "dos procedimientos semanales por violencia de hijos a padres". Hablamos de violencia psicológica, de insultos, empujones y golpes, "no de agresiones con arma blanca, por ejemplo". En la mayoría de los casos, los menores han comenzado a agredir a sus progenitores "antes de los 14 años", pero, tal y como nos reconoce Fernández, "suele costar mucho que los padres denuncien y una vez lo hacen, relatan que la violencia ha comenzado hace años". El perfil es el de un menor o una menor nacido en Bizkaia, que no tiene antecedentes por otro tipo de delitos. La propuesta de la Fiscal de Menores es un recurso que actualmente no existe "ni en Bizkaia ni en Euskadi, pero está funcionando muy bien en otras Comunidades Autónomas". Se refiere Maria del Camino Fernández a la "convivencia en grupo educativo". Una medida que recoge el Código Penal, pero que aquí no se aplica ante la falta de un centro específico para ello.

Bullying

En su balance de año, Maria del Camino Fernández reconoce a Radio Bilbao otra preocupación relacionada con la edad y con las agresiones, pero en las aulas. Y es que constata que "se están dando situaciones de acoso y violencia entre niños y niñas de 7 a 12 años". Esta tendencia ha motivado que la Fiscalía active "expedientes especiales de víctimas de bullying". Se avisa al centro escolar, se piden informes periódicos sobre la situación de esa presunta víctima de tan corta edad y se demanda que comuniquen cualquier incidencia. La idea no es otra que "realizar un seguimiento específico y extremar el celo ante esa posible situación de maltrato entre iguales".

Menores no acompañados

Preguntada Maria del Camino Fernández por la saturación de algunos centros de internamiento de menores (tal y como recogía la Memoria de la Fiscalía de 2016), reconoce que se ha dado un cambio de tendencia "ya que los menores antes llegaban a Bizkaia con la intención de irse después a Alemania o a Francia", sin embargo, mantiene, ahora "vienen y se quedan". De ahí la necesidad, nos decía, de poder actuar con prevención para reorganizar los centros en un momento dado y evitar esos picos de saturación en la medida de lo posible.

Respecto a la investigación abierta por la Ertzaintza sobre posibles mafias para atraer a menores, Maria del Camino Fernández asegura que "no hay constancia de esa información". Se desconoce, dice, si la Ertzaintza ha tenido información sobre ello. En el caso de la Fiscalía de Menores, "las exploraciones que se han hecho en procedimientos en los que se ha tomado declaración a un menor, éste no ha revelado ningún dato que pueda llevar a pensar en ese hecho".

Robos

Mantiene que "al igual que el año anterior, los delitos que se siguen cometiendo son los hurtos, delitos leves de lesiones y agresiones entre menores". Asegura que, de la misma forma se siguen dando delitos de robos con violencia e intimidación. Esto es, "en la mayor parte de los casos no es una intimidación excesiva, pero sí que puede ser que tratándose de dos o tres autores que exigen el móvil a un menor de 12 años es suficiente para intimidar a la víctima y cometer ese delito".