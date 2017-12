Aprobada la oferta de empleo público de 2017 con 225 plazas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena aprueba la oferta de empleo público para 2017 que incluye 33 plazas con cargo a la tasa de reposición; 141 plazas de promoción interna; y 51 plazas para estabilidad en el empleo temporal que en la actualidad están ocupadas por funcionarios interinos o personal laboral temporal con la condición de indefinido no fijo.

Según Castejón, "cuando llegamos al Gobierno nos encontramos una plantilla mermada, en la que no se cubrían las jubilaciones. No era de recibo que la Administración municipal, que debe dar ejemplo en materia de garantía de derechos laborales, tuviera a una parte importante de su personal en condiciones que no eran las adecuadas. Nos hubiera gustado hacerlo antes, pero las restricciones presupuestarias y de personal impuestas por la Administración Central nos lo han impedido".

El concejal del Área de Personal, Francisco Aznar, ha dicho que "en principio tenemos tres años como plazo de ejecución, pero nuestro deseo es que se haga lo antes posible. De hecho, estamos trabajando para convocar los concursos oposición en el último semestre del año 2018".