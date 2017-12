Jose Miguel Salinas: "El PSOE siempre ha expresado sus discrepancias internas públicamente"

Jose Miguel Salinas es una de esas personas cuyo currículum político impresiona, por la importancia de los puestos que desempeñó y por los años que ocupó dichas responsabilidades. Fue diputado nacional a principios de los 80 con el Partido Socialista de Felipe González y vivió en directo el 23-F. Dejó la política nacional para ser vicepresidente y consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente de la Diputación de Córdoba y candidato a la alcaldía de su ciudad logrando los mejores resultados históricos de su partido en unas municipales. También tuvo tiempo para dirigir el Córdoba CF y participar en consejos de administración de importantes compañías en su actividad profesional tras dejar la política.

En la actualidad, además de trabajar en su despacho como asesor de inversiones financieras, es vicepresidente de la Federación Andaluza de Fútbol y presidente de la mutualidad de futbolistas andaluces.

Hijo de un presidente del Córdoba CF y nieto de un alcalde Córdoba, Jose Miguel vive muy de cerca la actualidad política con la autoridad que le dan sus años en primera línea.

¿Qué hace Jose Miguel Salinas ahora? ¿A qué se dedica?

“Mi ocupación fundamental ahora, desde hace año y medio, es ser vicepresidente para asuntos económicos de la Federación Andaluza de fútbol y presidente de la Mutualidad de futbolistas de Andalucía. Eso me ocupa bastante tiempo pero también tengo mi despacho en el que asesoro en temas financieros a algunas compañías y algunos grupos. Tengo también un trabajo que es coordinar inversiones en Brasil, en la India y ahora en Egipto. A todo eso me dedico”

Entramos en el mundo de la política… ¿Se llega a estar retirado del todo en ese ámbito o continúa su presencia en un plano más reservado?

“Yo no conozco a nadie que sienta la política como un impulso vital. Yo mantengo relaciones con un montón de amigos que nos vincula la política y seguimos ahí. Otra cosa es que de la política se pueda sin estar vinculado directamente. Esto se puede vivir de muchas maneras, sin tener cargos públicos pero teniendo la posibilidad de echar una mano a tu partido o cualquier institución que te lo pida en un momento dado”

Viendo su currículum político… ha hecho casi de todo…

“Empecé muy joven y como en todo en la vida, se me presentó un cruce de caminos en el que tuve que elegir. Yo elegí la política en su máxima intensidad. Yo podía haber sido Diputado en el Congreso muchos años pero decidió que la política me merecía más la pena vivirla en primera línea de la gestión institucional. Por eso abandoné el Congreso a principios de la legislatura del 82 al 86 y me vine a la Diputación de Córdoba para emprender ya un camino de gestión de presupuestos públicos para hacer cosas directamente en beneficio de la gente. Cuando haces ese trabajo y al año me fui a la Junta de Andalucía como vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, sabía que esos recorridos políticos terminan antes que si tienes una posición más tranquila. A mí me merecía la pena estar en primera línea y lo hice muy joven”

Cuando fue candidato a la alcaldía de Córdoba en el 87 obtuvo los mejores resultados históricos del PSOE en la democracia…

“Son los mejores resultados hasta ahora. Saqué nueve concejales. En aquellos años la corporación eran 27 concejales. Eso de momento no lo ha repetido ningún otro candidato. Me quedé en las puertas de ganar las elecciones y ser alcalde. Fue una satisfacción enorme y me permitió retirarme de la política activa, sabiendo que siete u ocho años después ya no tendría salida posible. Alguien con 50 años no se incorpora fácilmente a la vida profesional viniendo de la política”

Estuvo muy cerca de gobernar… ¿Por qué no lo hizo?

“Lo que habíamos hablado y acordado con la ejecutiva federal del partido no se pudo cumplir y yo tuve que pasar por un trago bastante amargo que fue no poder votarme a mí mismo en el Pleno de Constitución del Ayuntamiento ante el riesgo de que el resto de partidos, excepto IU, pudieran votarme y hacerme alcalde contra mi voluntad. Nuestro grupo tuvo que abstenerse en esa votación. Eso fue demasiado duro de explicar a los ciudadanos que habían confiado en ti y que veían que podíamos tener la alcaldía en la mano. A partir de ahí ya no me sentí con autoridad moral para ejercer una oposición. En ese momento vi que era el momento adecuado para cambiar de rumbo mi vida”

¿Cómo ve al PSOE de Córdoba en la actualidad, con esas dos sensibilidades que existen en la formación?

“Hay un recuperación en los gobiernos municipales. Hemos recuperado muchos municipios importantes que son la base electoral del socialismo en Andalucía. Gobernamos en Lucena, Palma del Río, Puente Genil, ahora desde hace poco en Priego, en Montilla o Baena nos legitima para elecciones autonómicas o generales. Además, hemos tenido la posibilidad de tener a Isabel Ambrosio de alcaldesa de Córdoba por primera vez en la historia de Córdoba en una situación muy comprometida porque no tuvo los votos suficientes e incluso con IU sigue en minoría sobre los 15 concejales que tendría que tener un gobierno local. Isabel es una persona con un gran talante, dialogante y es muy prudente, lo que le permite ir sorteando las dificultades satisfactoriamente. Sin duda alguna, si tuviera más margen de maniobra en las próximas elecciones municipales, veríamos una gestión mucho más personalizada y osada en las propuestas socialistas. Ahora es más complicado pero eso lo dan los resultados electorales. No depende solo de tu voluntad”

¿Y en cuanto a los temas internos?

“Los temas internos creo que el partido socialista siempre ha sido un partido que expresa sus discrepancias públicamente. En otros partidos no se vota y tienen más problemas que en los sitios donde sí se vota. Yo no le doy excesiva importancia porque en Andalucía, el partido respalda la gestión de la presidenta Susana Díaz y en el caso de Córdoba la gente ve maneras diferentes de enfocar esa situación, lo mismo que de relacionarse con la ejecutiva federal. Pero eso forma parte de la vida diaria de los partidos. Otra cosa es que no se comunique bien porque los partidos muchas veces toman decisiones y la gente no las entiende”

¿Cómo vivió todo el proceso de primarias en el PSOE, con Susana Díaz y Pedro Sánchez? ¿Qué cree que ocurrirá en el futuro con Sánchez en la secretaría general?

“La destitución de Pedro Sánchez no fue fruto de ningún golpe de estado. Sencillamente, perdió la mayoría en el comité federal. Pero tuvo la habilidad de montar un relato espléndido. Soy David contra Goliat y lo hizo muy bien. Generó mucha ilusión entre la gente de la base del partido. Su campaña estuvo bien planteada y volvió con todos los honores. Su caída anterior no se debió a la gente sea malévola. En política, cuando pierdes una vez detrás de otra, lo normal es que pierdas la mayoría interna en el partido porque la gente se pone nervioso porque no ganas. El PSOE perdió dos elecciones generales con resultados muy malos. Cundió el pánico en parte del partido en que por ese camino íbamos por el camino de la irrelevancia y se alzó gente que tuvo mayoría. Después esa gente no generó la ilusión necesaria como sí hizo Sánchez. Eso hay reconocérselo. Ahora tendrá unas próximas elecciones generales para mejorar resultados y eso lo consolidará como secretario general. Si no sube y se queda por debajo de 100 escaños pues volverán los problemas internos. En una democracia, lo que votan los ciudadanos tiene más importancia que lo que opinen los propios militantes de un partido”

¿Cómo ve la política actual en España con la irrupción de partidos como Ciudadanos o Podemos?

“Yo creo que ha sido una respuesta lógica a una situación de crisis donde los ciudadanos le echan las culpas a los que están y a los que estaban. El PSOE estaba en el inicio de la crisis y el PP la gestionó después, pues Ciudadanos le arrebató una porción de la tarta al PP y Podemos una porción mucho mayor al partido socialista. La gente no entiende de ciclos económicos ni de situaciones mundiales, sino de cómo le va a cada uno en ese escenario. Lo que era de dos partidos, con algunos pequeños partidos, ahora es de cuatro. El problema que yo veo es que los nuevos partidos que han llegado no tienen el diálogo y los acuerdos fáciles encima de la mesa. Que con cuatro se está mejor que con dos es verdad sin los cuatro son capaces de ponerse de acuerdo por lo menos de dos en dos o de tres en tres en determinadas cosas. Si todos los partidos se vetan simultáneamente, mejor estar con dos que con cuatro. Es cuestión de que los ciudadanos reflexiones en las siguientes generales a quién premiarán y a quién castigarán. Lo que no se puede es tener un Parlamento donde nadie se ponga nunca de acuerdo. Cuando los ciudadanos te dan una oportunidad, hay que aprovecharla con acuerdos. Eso se está produciendo relativamente mal y en el caso de la izquierda Podemos no está por buscar ningún acuerdo que no pase por imponer sus tesis y eso le está pasando factura electoralmente en los últimos meses un descenso por su propia rigidez a la hora de formalizar acuerdos. Nos falta cultura de los acuerdos. Hay que buscar un equilibrio entre los intereses de los partidos y los del país. En eso los ciudadanos también tienen que aprender y ver que un partido lo que está provocando es que se pueda gobernar y no echarle la culpa de que ha traicionado a sus votantes. Un Gobierno débil sería mucho peor para los españoles que un Gobierno de acuerdos”

Volviendo al principio, ¿con qué logros se queda de su etapa en las instituciones públicas?

“Yo me considero un privilegiado por haber estado en primera línea en los años clave de la construcción de la democracia y la autonomía de Andalucía. Eso me ha dado un bagaje para la vida espectacular. He conocido la naturaleza humana como solo en el entorno del poder se puede conocer. Los amigos que te quedan cuando ya no están, los teléfonos que suenan o dejan de sonar y la cantidad de cosas que, estando en el sitio, se pueden hacer. Uno siempre aspira a dejar un legado en las cosas que hace. Yo tengo algunas que se han quedado para el resto de mi vida. La primera es que el sector aeronáutico andaluz es fruto de mi Gobierno en la Junta. Es fruto de un acuerdo al que llegamos con la construcción aeronáutica, con CASA, para que lo que debía fabricar para McDonald Douglas se hiciera en Andalucía. Se hizo y eso ha consolidado un sector muy importante en Andalucía. Eso fue fruto de un acuerdo que tomamos dos personas, el presidente y yo. También la salvación de ABB, que fue un acuerdo propiciado desde la Junta y le ganamos la partida al País Vasco en las fábricas que había que cerrar. Córdoba estaba llamada a ser una de las que había que cerrar y no se cerró. De hecho, ahí sigue. En tercer lugar, el soterramiento de las vías de Renfe, que fue fruto de un acuerdo en el que no participé activamente y que el Gobierno de España mantuvo. Lo que estaba previsto eran unas trincheras de cemento, con las vías a la vista que iban a seguir dividiendo la ciudad. El resultado fue el Vial Norte, que cosió la ciudad sobre todo de cara a la zona norte de la ciudad”

¿Cómo es su relación con la alcaldesa Isabel Ambrosio?

“Mi relación con Isabel es muy antigua, muy buena. Yo he aportado en la precampaña y en la campaña todo lo que he podido para su programa. Hemos tenido reuniones y debates y creo que ella es una esponja con todo lo que se le aporta y buscando soluciones. Me siento muy orgulloso de que aquel trabajo tuviera un final feliz. A partir de ahí tenemos una relación en la que yo le apoyo en todo aquello que necesite. Como alcaldesa tiene su equipo de gobierno, pero hay cosas en las que es mejor pedir consejo fuera y en eso seguimos. Las relaciones son francamente buenas”

¿Qué le falta a Córdoba para ser una ciudad competitiva, con un crecimiento del empleo constante en los próximos años?

“Córdoba tiene una situación difícil porque el modelo de crecimiento de España ha estado siempre muy centrado en el litoral. Si en Córdoba tuviéramos los 200.000 ingleses, alemanes o suecos que compraron una casa en el litoral andaluz y vinieran aquí a vivir y gastarse 3.000 euros al mes, seguro que seríamos mucho más prósperos. Eso lo tiene Málaga, pero el mérito de hacer eso es escaso. Ha sido el clima. La luz y esos inviernos tan espléndidos que se viven allí. Eso son transportes, supermercados, venta de coches, casas y eso es vida. Eso ocurre en el litoral. Competir con eso no es para flagelarse. Cuando se produjo el boom inmobiliario en la costa, los promotores cordobeses eran casi líderes allí. Aquí tenemos varios sectores en los que podemos avanzar. La innovación tecnológica por ejemplo. También en el tema logístico del que tanto se habla, ahora se abre ahí una vía por la que podemos discurrir. También la proyección de Córdoba como ciudad de categoría cultural, turística e histórica. Se nota que ahí hemos avanzado y que la gente de fuera habla de Córdoba con un prestigio que antes no tenía. Por ahí podemos avanzar, sabiendo que hay dificultades como el hecho de tener dos buenas universidades de las que muchos de sus talentos se tendrán que marchar al no tener sus trabajos residenciados aquí. Es una pena, pero esa parte la veo más complicada en el medio plazo”

Hablando de la ciudad, le pregunto por un nombre propio muy de actualidad en estos últimos tiempos: Rafael Gómez.

“No he tenido nunca una relación de amistad ni de confianza con él, pero sí que me parece una persona que con sus virtudes y sus defectos ha tenido el defecto de que gente que ha triunfado en un sector empresarial concreto y que ha ganado mucho dinero, ha tendido a pensar que saben de todo y llevan razón en todo porque los que se han hecho ricos han sido ellos y nos los demás. Yo creo que Rafael ha despreciado un poco a asesores y consejeros que le han dicho que por determinados caminos no se puede ir. Pero claro, como él ganaba el dinero, hay mucha gente que piensa que eres el más listo en eso y en todo. Eso no es la verdad y le ha pasado factura como se ha visto”

¿Qué opinión tiene sobre todo lo que está ocurriendo con la cementera Cosmos?

“Ir al cierre de Cosmos, así sin anestesia, es una barbaridad. Creo que Córdoba no puede perder una empresa que genera trabajo para una serie de personas. Que esa empresa tenga barra libre para determinadas cosas, pues tampoco. Pero hay que sentarse lejos del postureo sobre el aire limpio y esas cosas. Hay que hacer una estrategia para que Cosmos siga en Córdoba, se sientan bien acogidos aquí como creo que ocurre ahora mismo y que si hay que hacer un traslado, que sea bien planificado con el menor coste posible para la empresa. Eso es lo que hay que hacer. Creo que las trincheras de enfrentar aire libre con puestos de trabajo es una trampa en la que no habría que caer”

¿Cambiaría Salinas el nombre de determinadas calles y plazas de la ciudad, como se viene debatiendo últimamente?

“Yo, sinceramente, no los cambiaría. Yo estaría más en una tesis que puso sobre la mesa Emilio Aumente en la que, por ejemplo, se le retirara la palabra Conde a la Avenida de Vallellano. Así, el que viva allí seguirá en la familiaridad de Vallellano. Igual ocurre, por ejemplo con Cruz Conde. Se le podría quitar la palabra José. Con los años, los cordobeses tienen arraigadas ciertas cosas. La gente de Cañero ha dicho que le da tristeza que quiten el nombre a su plaza. Nadie en Cañero relaciona hoy a un rejoneador que fue franquista, con su barrio. ¿Qué necesidad tenemos nosotros ahora de remover eso? Cañero es un barrio modesto, que vota normalmente a la izquierda y si ahora vamos y le quitamos el nombre, me parece que tiene poco sentido. La idea de Aumente de ir al consenso modificando algunas cosas creo que es mucho más razonable. Creo que una consulta popular tiene escaso interés porque si lo hace en cumplimiento de la ley, hay que cumplirla. En las consultas que se han hecho en algunas ciudades, como Madrid o Sevilla con el tema de la feria, vota un 5% de la gente. Eso no es representativo de lo que piensa la mayoría de la gente, como se demostró en Cataluña. Yo iría a conservar nombres que tienen arraigo de verdad en la ciudad. Yo soy cordobés y a mí no me suena la calle Cruz Conde como algo franquista. El otro día me decía un amigo canónigo que la gente va a escuchar misa a la Mezquita porque ese nombre va asociado a ese monumento de forma indisoluble. Nadie que vaya a misa a la Mezquita lo relaciona con que allí al lado está el Corán. El nombre de Mezquita está ligado a la ciudad y a ese momento, por más que ejerza de Catedral. Ese nombre tiene que permanecer, aunque le pongas al lado la palabra Catedral. La gente va a misa a la Mezquita y no estamos hablando de nada sobre guerras de religiones. Es que aquello se llama Mezquita y la calle Cruz Conde se llama calle Cruz Conde”

Usted fue presidente del Córdoba Club de Fútbol, como su padre. ¿Qué piensa de la gestión de Carlos González?

“Estamos en una situación trampa, porque todos somos del Córdoba y no queremos hacerle daño. Todos sabemos que lo que siempre queda es el club y que los presidentes pasan. Por eso nadie quiere hacer una oposición muy radical porque parece que a quien está dañando es al club. La situación es muy grave en la actualidad como no haya un cambio en la propiedad”

Esta entrevista se realizó el pasado lunes, dos días antes de que se concretase la venta del club por parte de Carlos González a Jesús León. Una operación que Jose Miguel Salinas también ha vivido de cerca por su relación personal con el propio León. Salinas mostró con posterioridad a esta charla, su alegría por el cambio de rumbo en la entidad blanquiverde y dejó claro que ahora sí hay una oportunidad para lograr la salvación, con ese elemento aglutinador del cordobesismo que será Jesús León.

Para terminar, tiramos de anecdotario, porque usted estuvo sentado en el Congreso el día del 23-F…

“Estábamos en plena votación y de pronto apareció allí Tejero. La verdad es que pasamos unas horas con bastante miedo y muy preocupados porque no sabíamos en qué iba a acabar aquello. Estaba allí todo el Gobierno. Luego se dijo que había varios golpes simultáneos y que el de Tejero actuó de ariete del golpe de verdad. Ya con el paso de las horas, al ver que aquello no evolucionaba se nos abrió una puerta a la esperanza. Recuerdo que estando en mi escaño, a las cuatro de la madrugada, dieron permiso para ir al servicio por filas. Al volver Solchaga del baño me dijo extrañado que un guardia civil le había dicho que había tenido el otro día una magnífica intervención. ¡Vaya golpista! Muchos guardias no sabían ni a qué habían ido allí. Fue una experiencia que no olvidaré nunca”

También fue parte importante del 4-D…

“Ahora lo hemos recordado mucho en los medios. Aquello desbordó a todo el mundo. Nadie pensaba que saldrían tantos andaluces a la calle reivindicando una autonomía que nadie sabía muy bien lo que era. Sí hubo una reivindicación para que Andalucía tuviera una autonomía basada en la igualdad y la solidaridad. Había conciencia de que era la hora de Andalucía, que durante años otros se habían llevado la mejor parte del pastel y eso había que fraguarlo en un acuerdo político. Eso nos permitió negociar sabiendo que teníamos a los andaluces detrás”

¿Volveremos a ver a Salinas algún día en primera línea política o del deporte?

“En el deporte solo en temas federativos en la Andaluza o en la Española si algún día la ganamos. En el Córdoba mi tiempo ya ha pasado. Además, ahora es una sociedad anónima y hay que poner dinero que yo no tengo. Si lo tuviera podría tener la tentación, que me quitaría mi familia inmediatamente. En la política mi tiempo pasó aunque procuro ayudar en lo que puedo porque mantengo muchas relaciones. Volver ya no. Un torero retirado debe quedarse donde está”