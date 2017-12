El turrón viene en el cupón de la ONCE del martes, 26 de diciembre

Siempre viene por Navidad pero, en esta ocasión, el Turrón también viene en el cupón de la ONCE del martes, 26 de diciembre, dentro de la serie Dulces Navideños, que muestra los postres de las Comunidades Autónomas. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España este famoso postre.

El Turrón, uno de los dulces más famosos procedentes de Jijona y Alicante, tiene sus orígenes en la península arábiga. Los árabes traen este postre a España, en donde se elabora una versión que nace en la provincia de Alicante allá por el siglo XV. En época de Carlos V, el turrón se introduce en la Corte siendo consumido por la realeza.

Existen datos que señalan que el Turrón ya se elaboraba en Jijona en el siglo XVI, con un gran cuidado a la hora de elegir los ingredientes y elaborarlo. Es en 1939 cuando el Gremio de Turroneros de Jijona crea el Consejo Regulador de la exclusiva de la Denominación Jijona, cuyo Reglamento data de 1950. En 1977 se registra ante la oficina española de patentes y marcas, la marca colectiva Jijona y el sello de garantía al consumidor que se ubicaría en los productos certificados. En 1981 se constituye el Consejo Regulador.

Almendras y miel son los ingredientes básicos del Turrón de Jijona. Para que el turrón pueda quedar al amparo de la Denominación de Origen debe seguir unos rigurosos y ancestrales procesos de elaboración, tras los que se obtiene el Turrón de Jijona y el Turrón de Alicante, con ingredientes naturales: almendra, azúcares y miel.

Forman esta serie de cupones los Mantecados y Polvorones de Estepa (Andalucía); el Guirlache, de Aragón, el Turrón de Sidra (Asturias); la Salsa de Nadal y la Coca de Torró y Amargos (Baleares); el Turrón de Gofio con frutos secos (Canarias); la Tostada de Navidad (Cantabria); las Pastas de Castilla y León; el Mazapán de Toledo (Castilla-La Mancha), el Turrón (Comunidad Valenciana); el Bollo Turco de Jerez de los Caballeros (Extremadura); la Trata de Mondoñedo (Galicia); el Roscón de Reyes (Comunidad de Madrid); los Cordiales (Región de Murcia); la Cuajada de Ultzama (Navarra); la Intxaursaltsa (Euskadi); el Mazapán de Soto (La Rioja); y el Tortell de Reis (Cataluña).

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.