10 consejos para evitar robos en casa esta Navidad

La Navidad es una época en la que muchas personas se van de vacaciones durante unos días y dejan sus domicilios habituales. Por este motivo, la Unión de Cerrajeros de Seguridad, formada por más de 3.000 profesionales, ha publicado una serie de recomendaciones para evitar que los amigos de lo ajeno entren en nuestros hogares y llevarnos un susto al volver.

1. Cerrar con doble vuelta aunque nos vayamos por poco tiempo. Si vas a pasar la Nochebuena a casa de tus padres o de tus suegros y vuelves al día siguiente, da dos vueltas a la cerradura, cualquier precaución es poca.

2. No bajar todas las persianas del hogas ni ocultar el felpudo. Son señales en las que se fijan los cacos y gracias a ellas entienden que la vivienda esta deshabitada.

3. No dejes las llaves escondidas en los alrededores de la vivienda. Olvídate de aquella manía de dejarla bajo un tiesto en el portal o en el buzón para que luego vaya a cogerla la vecina.

4. Recuerda tener una cerradura que cumpla con las normas de seguridad. Debe tener tres puntos de anclaje al marco de la puerta, en la parte superior, inferior y lateral. Además, insisten en que las cerraduras más últiles son aquellas que tienen llave de seguridad con código único en Europa o con cerrojo de control. Señalan que son las más seguras ya que incrementan la seguridad.

5. Es recomendable que la cerradura sea antitaladro, antibumping y antiganzúa. Los cerrajeros señalan que su precio no es muy elevado y no son ningún desembolso extraordinario. El bumping es un método sencillo que utilizan los ladrones con la que no se daña el cierre y se consigue abrir la puerta en menos de 30 segundos.

6. A la hora de instalar una puerta, mejor que sea blindada y con dos puntos de cierre y que tampoco halla hueco entre la puerta y el suelo para que no se pueda meter una palanca.

7. En las viviendas unifamiliares, se deben dejar cerradas las puertas del jardín y del garaje así como dar una doble vuelta a la cerradura de la puerta central.

8. También se aconseja instalar persianas en las ventanas y balcones. De hecho, hay cerrojos interiores denominados como autoblocantes que impiden que las ventanas y balcones se puedan abrir desde el exterior.

9. Las ventanas que sean de fácil acceso desde el exterior deben estar protegidas con verjas y la separación entre los abrrotes debe ser menor de 12 centímetros.

10. Por último, pida consejo a los profesionales de seguridad doméstica. Los cerrajeros asociados a la Unión de Cerrajeros de Seguridad ya que realizarán una auditoría rápida.